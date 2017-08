Udinese-Celta Vigo/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Udinese-Celta Vigo: qui il difensore Gabriele Angella, 28 anni (LAPRESSE)

DIRETTA UDINESE-CELTA VIGO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO

Mercoledì 9 agosto alle ore 20:30 torna in campo l’Udinese, che allo stadio Balaidos di Vigo, nella comunità autonoma della Galizia, affronta in amichevole i padroni di casa del Celta. Si tratta del settimo test precampionato per l’Udinese che sabato ha ospitato al Friuli gli olandesi dell’AZ Alkmaar, offrendo una prestazione positiva ma uscendo sconfitta per 1-2 a causa di un paio di distrazioni difensive.

A firmare il gol bianconero è stato Stipe Perica, che ha trasformato un calcio di rigore concesso nella ripresa, ma proprio dall’attaccante croato è arrivata una brutta notizia a fine partita; uscito malconcio dopo uno scontro di gioco con il portiere avversario, il ventiduenne nato a Zadar si è poi sottoposto ad una risonanza magnetica che ha evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia destra, con interessamento del legamento esterno dell’articolazione. I tempi di recupero non sono ancora chiari ma sicuramente Perica, che in teoria partiva per giocarsi un posto da titolare nell’attacco di Delneri, salterà i primi impegni ufficiali della nuova stagione.

Udinese che sabato (12 agosto) farà il suo esordio in Coppa Italia ricevendo il Frosinone al Friuli, nel terzo turno ad eliminazione diretta, mentre domenica 20 i bianconeri saranno in campo a Ferrara contro la neopromossa SPAL, per la prima giornata della Serie A 2017-2018.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

L’amichevole precampionato tra Udinese e Celta Vigo sarà trasmessa in diretta tv sul Udinese TV, visibile in Friuli Venezia-Giulia e Veneto al canale numero 110 del digitale terrestre e raggiungibile anche via internet, tramite il sito ufficiale della società bianconera, www.udinese.it.

PROBABILI FORMAZIONI

Per l’amichevole in casa del Celta Vigo restano da verificare le condizioni dei centrocampisti Emil Hallfredsson e Jakob Jankto, che non hanno preso parte al test precedente. Mister Delneri dovrebbe proporre un 4-4-2 con Scuffet in porta, Angella e il belga Nuytinck difensori centrali, Widmer e Giuseppe Pezzella terzini. A centrocampo il croato Andria Balic e il francese Seko Fofana, affiancati dalle ali De Paul e Matos mentre il tandem offensivo dovrebbe vedere in azione Thereau e Lasagna.

Contro l’AZ Alkmaar si è visto in campo anche l’ultimo arrivato: il centravanti bosniaco Riad Bajic, ventitreenne di Sarajevo arrivato dai turchi del Konyaspor, con cui ha messo a segno 20 gol nell’ultima stagione. Il Celta Vigo è reduce dal tredicesimo posto nella scorsa edizione della Liga spagnola, e in estate ha cambiato allenatore dovendo rimpiazzare Eduardo Berizzo, passato sulla panchina del Siviglia: al suo posto è tornato Juan Carlos Unzué, che era stato vice di Luis Enrique nella sua stagione al Balaidos (2013-2014) e che nelle ultime tre annate ha fatto parte dello staff del Barcellona. I celesti esordiranno nel nuovo campionato sabato 19 agosto, in casa contro la Real Sociedad.

Mister Unzue dovrebbe mantenere il 4-2-3-1 del suo precedessore: contro l’Udinese probabile una formazione iniziale con Ruben Blanco in porta, il capitano Hugo Mallo e Jonny Castro esterni bassi e la coppia Sergi Gomez-Andreu Fortas a protezione dell’area. Centrocampisti il cileno Pablo Hernandez e il neo acquisto Stanislav Lobotja, slovacco classe 1994, mentre il danese Daniel Wass dovrebbe agire più avanzato in posizione di trequartista. Sulle ali Iago Aspas e Pione Sisto e in attacco lo svedese John Guidetti.

