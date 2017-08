Video Real Madrid Manchester United (LaPresse)

VIDEO REAL MADRID MANCHESTER UNITED (2-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SUPERCOPPA EUROPEA 2017) - Per il secondo anno consecutivo il Real Madrid conquista la Supercoppa europea: prosegue nel Vecchio Continente l'egemonia dei blancos che dopo la doppietta in Champions League inaugurano la stagione 2017-18 battendo per 2 a 1 il Manchester United di Mourinho nella splendida cornice dell'Arena "Filippo II" di Skopje, capitale della Macedonia che per la prima volta nella storia ha ospitato due tra le migliori squadre del pianeta. Partita caratterizzata dalla supremazia territoriale del Real Madrid - che a fine gara vanterà un 59% di possesso palla - con un dominio netto degli uomini di Zidane soprattutto nella prima occasione di gioco, i madrileni sfiorano subito il gol con Bale che al 3' non trova la porta per questione di centimetri; verso il quarto d'ora Casemiro sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina scheggia la traversa con un colpo di testa, il numero 14 del Real avrà modo di rifarsi con gli interessi al 24' quando - su assist di Carvajal - trafigge De Gea e sblocca la contesa. Prima dell'intervallo Benzema potrebbe raddoppiare ma l'estremo difensore dei Red Devils gli dice di no.

La seconda frazione di gioco comincia sulla falsariga della prima con il Real che attacca, De Gea si esalta sul sinistro di Kroos mentre nell'azione successiva Smalling chiude Marcelo in calcio d'angolo, al 52' il Manchester United deve capitolare per la seconda volta quando Isco dopo una rapida triangolazione con Bale gonfia la rete per il raddoppio. Solamente sullo 0-2 arriva la reazione dell'undici di Mourinho, Pogba impegna De Gea con un colpo di testa, Lukaku fallisce clamorosamente il tap-in a pochi passi dalla porta. Al 61' Bale sbaglia il colpo del KO centrando la traversa (due i legni per il Real Madrid), dopo aver rischiato seriamente lo 0-3 il Manchester United accorcia le distanze e dimezza lo svantaggio con Lukaku che stavolta non sbaglia il tap-in, decisivo Matic che con un tiro dalla distanza impegna Navas che poi non è bravissimo a spazzar via il pallone dalla propria area di rigore. Gli uomini di Mourinho ci credono nella rimonta e sfiorano il due pari prima con Fellaini (anticipato da Sergio ams) e poi con Rashford che si vede negare il gol da Navas che si riscatta per l'errore precedente. La compagine di Zidane pensa a difendere il risultato fino al triplice fischio dell'arbitro Rocchi, nei minuti finali si rivede in campo anche Cristiano Ronaldo che con una serie di giocate conquista qualche calcio piazzato tenendo gli avversari lontani dalla trequarti dei blancos. Parità per quanto riguarda il numero di tiri nello specchio, 6 a 6, con il Real Madrid che ha battuto 8 calci d'angolo contro i 2 corner dei Red Devils. I blancos vantano anche una maggior precisione nei passaggi rispetto agli avversari.

LE DICHIARAZIONI - Ai microfoni di Premium Sport il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Sono contento del risultato, la squadra è attrezzata apposta per vincere partite come questa. Tutti hanno giocato benissimo, abbiamo sofferto un po' nella ripresa ma alla fine ce l'abbiamo fatta dimostrando carattere, tutti dicevano che eravamo sazi e invece abbiamo dimostrato di essere affamati più di prima. Siamo soltanto all'inizio di una stagione lunghissima, i giocatori non sono ancora al top della condizione e questo si è visto nella seconda frazione, ma i grandi campioni sanno vincere anche quando non sono al 100%".

