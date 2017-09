Christian Panucci / Allenatore Albania, domani l’esordio contro il Liechtenstein (Qualificazioni mondiali 2018

Panucci, ct Albania - Instagram

Esordirà domani sera, a partire dalle ore 18:00, il neo-commissario tecnico della nazionale albanese, il nostro Christian Panucci. Il 45enne di Savona è stato annunciato poco più di un mese, precisamente lo scorso 19 luglio, e ovviamente cercherà di iniziare questa nuova avventura con il piede giusto. L’impresa dell’Albania è titanica, cercare la qualificazione ai mondiali nel Gruppo G, quello che è presieduto da Spagna e Italia a quota 16, con appunto gli albanesi terzi che inseguono a 9 punti. Ricordiamo che passano le prime di ogni girone più le migliori seconde, che vanno agli spareggi, e di conseguenza sembra davvero un’impresa al limite dell’impossibile. Panucci comunque ci proverà anche perché un mese fa, il giorno della presentazione, confessò: «E’ una grande responsabilità vista la passione con cui i tifosi albanesi seguono la nazionale e considerato l’ottimo lavoro che è stato portato avanti negli ultimi anni. Sono convinto che abbiamo una buona squadra e spero di lasciare il segno. Anche se, oggettivamente, la qualificazione ai Mondiali è quasi impossibile daremo il massimo in queste 4 partite che restano da giocare. Non vedo l’ora di iniziare».

L’ESORDIO SOFT CONTRO IL LIECHTENSTEIN

Oggi l’esordio contro la nazionale del Liechtenstein, selezione senza dubbio alla portata, fanalino di coda del Girone G con 0 punti ottenuti in queste sei partite giocate, una sola rete fatta e ben 24 subite. Panucci potrà quindi fare bella figura, facendo divertire il pubblico di casa. Il tecnico ligure è subentrato a Gianni De Biasi, che aveva chiuso la sua esperienza alla guida dell’Albania a fine giugno, e che è stato il primo storico commissario tecnico a far qualificare gli albanesi agli Europei di calcio che si sono svolti in Francia nell’estate del 2016, tra l’altro, prima manifestazione assoluta a cui ha partecipato appunto l’Albania. Un’esperienza sin qui in chiaro-scuro quella di Panucci nel ruolo di allenatore, iniziata nel 2012 come vice di Capello in Russia, proseguita fino al 2016 con il Livorno (di mezzo un esonero), e chiusasi ad agosto 2016 alla Ternana.

