Classifica Vuelta 2017 / Froome maglia rossa, Nibali e gli azzurri ci sono! (oggi, 13^ tappa)

La Vuelta 2017 oggi dovrebbe vivere una tappa di transizione, una delle poche adatte ai velocisti e che di conseguenza non dovrebbe lasciare il segno su una classifica generale che invece è molto cambiata negli ultimi due giorni. Non è cambiato a dire il vero il leader, perché la maglia rossa di Chris Froome è fino a questo momento più che meritata, tuttavia le novità non sono mancate: l’arrivo in salita di mercoledì a Calar Alto ha indicato chiaramente in Vincenzo Nibali il principale avversario del capitano del Team Sky, che però ieri si è dimostrato vulnerabile, anche grazie all’attacco di Alberto Contador, un campione di grande classe ma pure di generosità altrettanto notevole, che ha saputo vivacizzare anche una tappa che fino a quel momento era stata velocizzata solamente dai fuggitivi. Oggi salvo imprevisti si tira il fiato, poi domani e domenica siamo attesi da due giorni in alta quota, che sicuramente daranno grandi novità per la classifica di questa Vuelta.

LA CLASSIFICA GENERALE CON FROOME E NIBALI

Prima di dare la parola alla strada quindi esaminiamo da vicino la situazione nella classifica generale della Vuelta, dove troviamo al primo posto ancora Chris Froome, ma con un vantaggio che è sceso a 59” su Vincenzo Nibali: lo Squalo mercoledì ha dimostrato di essere in evidente crescita di formazione e potrebbe essere il grande rivale del britannico. Tra domani e domenica capiremo se per il successo finale di questa Vuelta sarà davvero solo un duello fra Chris Froome e Vincenzo Nibali, intanto ci conforta la crescita di condizione da parte del siciliano della Bahrain-Merida. Anche gli altri uomini di classifica ieri hanno guadagnato 20” sul leader, dunque Esteban Chaves adesso è staccato di 2’13” da Froome e precede di pochi secondi David De la Cruz, Wilco Kelderman e Ilnur Zakarin, dal momento che nel giro di appena 5” si passa dal terzo al sesto posto. Poi ecco al settimo posto Fabio Aru, con un ritardo di 2’37” da Froome in una Astana che fra i primi 10 ha pure Miguel Angel Lopez (decimo a 3’51”) e che potrebbe dunque dare vita a tattiche interessanti - non oggi, evidentemente. Riflettori puntati però soprattutto su Alberto Contador, che resta nono ma con un ritardo che cala da 3’55” a 3’13”: il podio è ad un solo minuto, il Pistolero ha messo nel mirino una grande rimonta per chiudere al meglio la propria carriera.

VILLELLA E TRENTIN ANCORA LEADER

Dando un’occhiata anche alle altre graduatorie della Vuelta 2017, vale la pena ricordare che ben due leader sono italiani. In testa alla classifica a punti troviamo ancora Matteo Trentin, uno dei protagonisti assoluti di questo Giro di Spagna e che oggi punterà ad essere di nuovo protagonista in una frazione che si annuncia favorevole per il corridore della Quick Step-Floors. Davide Villella è invece sempre il leader della classifica dei Gpm, di conseguenza anche oggi la maglia a pois sarà sulle spalle del bergamasco della Cannondale-Drapac. Insomma, solo l’Italia spezza il dominio di Froome, che oltre alla generale è in testa pure alla classifica combinata, nella quale logicamente in corsa cede il simbolo del primato al secondo, il colombiano Chaves. Trentin in verde, Villella a pois e Cibali secondo nella generale: l’Italia c’è, speriamo di continuare a raccogliere grandi soddisfazioni anche fino a Madrid.

LA CLASSIFICA

1. Froome (Gbr, Sky) 49h22'53''

2. Nibali (Ita, Bahrain-Merida) a 59"

3. Chaves (Col, Orica-Scott) a 2'13"

4. De la Cruz (Spa, Quick Step) a 2'16"

5. Kelderman (Ola, Sunweb) a 2'17"

6. Zakarin (Rus, Katusha-Alpecin) a 2'18"

7. Aru (ita, Astana) a 2'37"

8. Woods (Can, Cannondale-Drapac) a 2'41"

9. Contador (Spa, Trek-Segafredo) a 3'13"

10. Lopez (Col, Astana) a 3'51"

