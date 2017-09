Diamond League 2017/ Bruxelles, info streaming video e diretta tv, programma e orario (Atletica)

Diamond League 2017 a Burxelles (LaPresse)

Si chiuderà con l’appuntamento di Bruxelles la Diamond League 2017: il circus del diamante dell’Atletica leggera farà al sua ultima tappa per questa intensa stagione in Belgio per il classifico memoriale van Damme, che si volgerà come da tradizione allo Stadio Re Baldovino. La manifestazione entrata a far parte della Golden League nel lontano 1988, ormai dal 2010 fa parte dei classici 14 meeting in programma per la Diamond League e si stratta di uno degli appuntamenti più cari. Come prevedibile anche per questo gran finale dei circuito mondiale sono parecchi gli eventi messi in calendario per la giornata di oggi 1 settembre 2017, con gare valide per il diamante e manifestazioni collaterali dedicati alle leghe giovanili e nazionali. Vediamo quindi ora nel dettaglio le gare previste nella serata di oggi, tenendo conto che se la manifestazione avrà inizio alle 17.30, solo alle 18.30 è stata programmata la prima gara valida per le classifiche della Diamond League.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV,COM SEGUIRE L'EVENTO

Come al solito la Diamond League trova spazio sulla piattaforma satellitare di Sky: appuntamento in diretta tvsolo dalle ore 20.00 sul canale Fox Sport Hd, al numero 204 del telecomando della tv di Murdoch, Diretta streaming video confermata quindi tramite l’app Sky Go riservata chiaramente agli abbonati al servizio. Consigliamo infine di collegarsi al sito ufficiale www.brussels.diamondleague.com per rimanere aggiornati sui risultati live delle varie gare previste.

IL PROGRAMMA E LE GARE DEL DIAMANTE

In calendario per questa ultima tappa in Belgio sono state messe ben 15 finali contrassegnate, inframezzate specialmente nella prima parte del programma, con altre gare e prove collaterali: come detto si partirà ufficialmente nel tardo pomeriggio ma è solo la sera che big scenderanno in pista nello stadio Re Baldovino. Il via lo darà la gara del diamante del salto in lungo femminile, dove le favorite rimangono le statunitense Tianna Bartoletta e Shakeela Saunders, mentre alle ore 19.14 ecco la gara del salto con l’asta femminile a cui farà seguito alle 19.47 il salto in alto e poco dopo i 400 metri ostacoli sempre per le donne. Il programma della Diamond League entrerà davvero nel vivo però dalle ore 20.18 in poi dove di seguito sono state inserite ben 10 gare tutte di fila: si comincerà con i 5000 donne a cui farà seguito il lancio del disco, i 110 ostacoli e il triplo salto uomini: alle ore 20.52 spazio ai 400 metri donne e ai 3000 siepi maschili a cui farà seguito i 2000 metri maschili e i 1500 femminile. A chiudere il gran galà dell’atletica leggera in Belgio gli 800 metri maschili e i 100 femminile: l’ultima gara non sarà contrassegnata però e vedrà i 400 metri maschili.

