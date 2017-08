Diretta/ Vuelta 2017 Streaming video e tv: vincitore, percorso (Coin-Tomares, 13^ tappa)

Diretta Vuelta: Matteo Trentin (LaPresse)

La Vuelta 2017 oggi nella tredicesima tappa Coin-Tomares di 198,4 km ci proporrà una rara frazione per velocisti. Gli sprinter dunque dovranno approfittare di una tappa dal percorso pianeggiante, come ce ne sono pochissime nel corso della Vuelta. Resta naturalmente da capire se le poche squadre che hanno dei velocisti sapranno tenere chiusa la corsa o se avranno la meglio i fuggitivi da lontano - di certo invece non si muoveranno i big, che attenderanno le grandi salite dei prossimi giorni. La partenza di questa tappa sarà alle ore 12.43 da Coin, mentre l’arrivo è atteso a Tomares, come sempre indicativamente fra le ore 17.30 e le 18.00, per una tappa che di nuovo si svolgerà interamente in Andalusia.

INFO STREAMING VIDEO, ORARIO E DIRETTA TV

La Vuelta 2017 viene trasmessa in diretta tv su Eurosport, canale tematico europeo disponibile sia nel pacchetto satellitare di Sky sia in quello digitale terrestre di Mediaset Premium. In diretta streaming video l'appuntamento sarà dunque con i servizi offerti ai rispettivi abbonati da Sky Go, Premium Play ed Eurosport Player. Per quanto riguarda questa tredicesima tappa Coin-Tomares, il collegamento sarà dalle ore 15.00 per seguire tutte le fasi più significative della frazione odierna, mentre al termine della tappa ci sarà la rubrica Vuelta Extra per approfondimenti e commenti. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l'account ufficiale Twitter è @lavuelta.

IL PERCORSO DI OGGI

Come abbiamo già accennato, il percorso di questa tredicesima tappa della Vuelta 2017 sarà uno dei pochissimi adatti ai velocisti nell’intero Giro di Spagna, corsa che pure quest’anno è nettamente sbilanciata in favore degli scalatori. La prima parte del tracciato sarà comunque ondulata, tanto che dopo soli 27,2 km ci sarà un Gran Premio della Montagna, anche se di terza categoria: si tratta dell’Alto de Ardales, una salita lunga poco più di 7 km ma con pendenza media del 4,3%. Potrebbe essere il trampolino per la fuga da lontano, ma di sicuro non spaventerà nessuno. I saliscendi, sia pure abbastanza dolci, continueranno fino al km 100 circa, poi il percorso diventerà ancora più facile, sostanzialmente del tutto pianeggiante fino all’arrivo di Tomares, che sarà anticipato dal traguardo volante di Siviglia al km 183,2, dunque già molto vicini al traguardo, che sarà collocato infatti nella località vicina al capoluogo dell’Andalusia. Ci attendiamo dunque due volate nel giro di 15 km, con quella di Siviglia che sarà una sorta di prova generale per quella decisiva, sulla linea dell’arrivo.

