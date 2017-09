GABIGOL/ Riparte dal Benfica: "L'Inter è il passato. Ero sempre pronto, ma non giocavo"

Gabigol riparte dal Benfica: "L'Inter è il passato" (Foto: LaPresse)

Per acquistarlo l'Inter ha dovuto battere la concorrenza di Barcellona e Juventus, dopo un anno lo ha ceduto: Gabigol è un nuovo giocatore del Benfica. Dopo l'insoddisfacente esperienza a Milano, l'attaccante brasiliano è volato in Portogallo: il trasferimento è stato chiuso con un prestito con diritto di riscatto a 25 milioni e percentuale sulla futura vendita. Ieri è partito per Lisbona con un aero privato insieme alla sua famiglia, all'agente Junior Pedroso, ad un intermediario del Benfica e l'avvocato portoghese che ha curato l'operazione, Marco Correia de Oliveira. L'Inter ormai è alle spalle: «Ringrazio per questa opportunità», ha dichiarato Gabigol ai microfoni di Premium Sport, lasciando però uno spiraglio ai nerazzurri. «Spero di riuscire a giocare il più possibile ma all'obiettivo più grande è fare bene qui in Portogallo per poter tornare all'Inter». Dopo il suo arrivo a Lisbona, però, sembra aver già voltato pagina: «È il passato».

"VOGLIO DIMOSTRARE AL BENFICA LE MIE QUALITÀ"

Una cosa è certa: Gabigol vuole rilanciarsi dopo una stagione incolore in Italia, dove ha avuto modo di vestire pochissime volte la maglia dell'Inter. «Non so dire cosa non abbia funzionato con i nerazzurri, garantisco però che mi sono impegnato ogni giorno ed ero sempre pronto. Poi non ho giocato, pazienza...», ha aggiunto il brasiliano a Sky Sport. Un pensiero va anche ai suoi ex tifosi: «Vorrei ringraziarli per tutto l'amore che mi hanno dato e dico grazie anche all’Inter per l'opportunità avuta». Per l'attaccante il Benfica è il miglior club per tornare a sorridere: «L'Inter è il passato e adesso spero di aiutare i compagni a conquistare titoli e vittorie. La concorrenza mi motiva maggiormente. Preferisco dimostrare le mie qualità in campo, lavorando sodo ogni giorno». Il Benfica non ha bisogno di presentazioni per Gabigol: «È un grande club, se mi ha scelto è perché pensano che sono molto bravo e voglio dimostrarlo».

