Infortunio Chiellini/ Problema al polpaccio: addio Spagna e la Juventus trema…

Chiellini, difensore Juventus - LaPresse

Nuovo infortunio in casa Juventus. Il difensore centrale Giorgio Chiellini si è bloccato stamane per un problema al ginocchio avvenuto in occasione dell’allenamento della nazionale italiana presso il ritiro di Coverciano. La gamba infortunata è quella destra, e l’esperto senatore azzurro non potrà prendere parte alla sfida contro la Spagna, in programma al Santiago Bernabeu domani sera, nonché a quella contro Israele, gara del Mapei Stadium di martedì prossimo, entrambe valevoli per le qualificazioni ai Mondiali di Russia del 2018. Una tegola per la nostra selezione ma anche per la Vecchia Signora, che ha già perso Claudio Marchisio, e che ha registrato negli scorsi giorni anche lo stop di Khedira, anche se risultato poi di lieve entità.

A RISCHIO CHIEVO E BARCELLONA

Ovviamente bisognerà aspettare i prossimi accertamenti per capire meglio l’entità dell’infortunio e la durata dello stop, fatto sta che quasi certamente Chiellini non sarà in campo per la sfida dell’Allianz Stadium contro il Chievo del prossimo sabato 9 settembre, e soprattutto, per la trasferta del Camp Nou contro il Barcellona in programma pochi giorni dopo, il 12 settembre, esordio della Juventus nella Champions League 2017-2018. A breve Chiellini dovrebbe lasciare Coverciano per fare rientro a Torino, di modo da iniziare eventuali terapie. Un infortunio che se dovesse essere lungo rischia seriamente di fare male alla Juventus, apparsa molto più fragile dal punto di vista difensivo rispetto alla scorsa stagione, complice la cessione di Leonardo Bonucci. Uno stop che obbligherà Allegri a gettare nella mischia Rugani o eventualmente Benatia, che dovrebbe fare coppia con il nuovo acquisto Howedes.

© Riproduzione Riservata.