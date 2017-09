Italia-Spagna Under 21/ Diretta streaming video raiplay.it, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Italia-Spagna Under 21 (LAPRESSE)

Le nazionali Under 21 di Italia e Spagna si affrontano in amichevole nella serata di venerdì 1 settembre 2017: il match si gioca a Toledo dalle ore 19:30. Test probante per gli azzurrini allenati da Luigi Di Biagio, che ospiteranno -assieme a San Marino- i prossimi campionati Europei di categoria in programma nel 2019; per questo l’Italia Under 21 non è tenuta a prender parte alle qualificazioni. La partita contro i pari età della Spagna si presenta comunque come un impegno serio, vista la qualità dell’avversario che proprio quest’estate ha eliminato gli azzurrini dagli ultimi europei in Polonia, vincendo 3-1 in semifinale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA (AMICHEVOLE)

L’amichevole di Toledo tra Italia e Spagna Under 21, in programma dalle ore 19:30 di venerdì 1 settembre 2017, sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD, canale numero 57 del digitale terrestre e 227 di Sky: collegamento dalle ore 19:25 e telecronaca dalle 19:30. Il match si potrà seguire anche in diretta streaming video sul sito internet www.raiplay.it, alla sezione ‘Dirette’.

PROBABILI FORMAZIONI

Rieletto al timone dell’Under 21, il ct azzurro Gigi Di Biagio ripartirà dal modulo 4-2-4. Tra i pali Scuffet, davanti a lui i difensori centrali Romagna e Bonifazi mentre i terzini saranno Calabria a destra e Pezzella sulla corsia mancina. A centrocampo Locatelli e Barella mentre in attacco i titolari dovrebbero essere Chiesa, Cerri, Palombi e Verde. Schieramento speculare per la Spagna del tecnico Celades: in porta Sivera, in difesa da destra a sinistra Lirola (che milita proprio in Italia al Sassuolo), Meré, Saenz e Caricol. In cabina di regia Carlos Soler affiancato dalle mezzali Fornals e Ceballos, davanti Borja Maiora supportato dagli esterni offensivi Nahuel ed Oyarzabal.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

Entrambe sono state impegnate nella rassegna continentale nel mese di giugno. L’Italia è partita con il piede giusto battendo la Danimarca per 2-0, poi si è complicata la vita con il 3-1 subito dalla Repubblica Ceca nel secondo match del girone; gli azzurrini hanno però saputo rifarsi superando la temibile Germania, poi campione d’Europa, con il punteggio di 1-0. In semifinale il ko di cui sopra per mano della Spagna che nel suo raggruppamento aveva messo in riga Macedonia (5-0), Portogallo (3-1) e Serbia (1-0). Dopo aver battuto l’Italia però, i ragazzi allenati da Albert Celades si sono dovuti arrendere ai tedeschi vincitori con il minimo scarto (1-0) nell’atto conclusivo. Voglia di riscatto quindi sia per l’Italia che per la Spagna, che nell’amichevole di Toledo vorranno ripartire con una prestazione positiva.

