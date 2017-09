Italia-Turchia Under 19/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Italia-Turchia Under 19 (LAPRESSE)

Venerdì 1 settembre scende in campo anche la Nazionale dell’Italia Under 19, che affronta in amichevole i parietà della Turchia: appuntamento alle ore 18:00, si gioca al campo comunale ‘Il Noce’ di Noceto in provincia di Parma. L’Italia Under 19 allenata da Paolo Nicolato disputerà nei prossimi giorni un altro test: quello contro la Russia in programma martedì 5 settembre allo stadio ‘Mirabello’ di Reggio Emilia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA (AMICHEVOLE)

L’amichevole tra Italia e Turchia Under 19 non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming videoda canali in italiano.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

L’Italia Under 19 non ha partecipato alla fase finale degli ultimi Europei di categoria, che si è tenuta in Georgia dal 2 al 15 luglio scorsi. Gli azzurrini avevano superato il primo girone di qualificazione, totalizzando 7 punti e precedenti Ungheria (6), Svizzera (4) ed Armenia (0), ma poi sono stati eliminati nella fase Elite raccogliendo appena 1 lunghezza nel gruppo 7. Il torneo ha poi premiato l’Inghilterra vittoriosa in finale sul Portogallo (1-2). Percorso analogo per la Turchia, che aveva superato al primo posto il primo turno di qualificazione (7 punti nel gruppo 13 davanti ad Ucraina, Islanda e Lettonia) ma poi si è fermata dell’elide round in cui è stata preceduta dal Portogallo. Al Comunale di Noceto si affrontano quindi due nazionali Under 19 desiderose di riscatto: il prossimo appuntamento ufficiale sono gli Europei 2018 che si terranno in Finlandia dal 16 al 29 luglio dell’anno venturo.

PROBABILI FORMAZIONI

Il ct dell’Italia Under 19, Paolo Nicolato, dovrebbe schierare un 4-4-2 con Alessandro Plizzari (della Ternana) in porta, Antonio Candela (Spezia) terzino a destra, Alessandro Buongiorno (Torino) ed Alessandro Bastoni (Atalanta) a protezione dell’area ed Alessandro Tripaldelli (Juventus) sulla fascia mancina. A metacampo Matteo Gabbia (Milan) e Filippo Melegoni (Atalanta) affiancati dalle ali Davide Frattesi (Sassuolo) e Nicolò Zaniolo (Inter), mentre nel tende d’attacco i titolari dovrebbero essere Andrea Pinamonti (Inter) e Gianluca Scamacca (Sassuolo), con lo juventino Moise Kean prima alternativa. Per il doppio test con Turchia e Russia mister Nicolato ha selezionato anche il portiere Michele Cerofolini (Fiorentina), i difensori Davide Bettella (Inter), Edoardo Bianchi (Empoli), Enrico Del Prato (Atalanta) e Gianluca Frabotta (Bologna), i centrocampisti Fabrizio Caligara (Juventus), Alessandro Mallamo (Atalanta) e Andrea Marcucci (Roma) e gli attaccanti Marco Olivieri (Empoli) e Christian Capone (Pescara).

