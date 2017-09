Malta Inghilterra/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Malta Inghilterra, qualificazioni Mondiali 2018 (Foto LaPresse)

Malta Inghilterra sarà diretta dall'arbitro portoghese Artur Dias: alle ore 20:45 di venerdì 1 settembre, presso lo stadio nazionale di Ta'Qali, va in scena la partita valida per la settima giornata delle qualificazioni al Mondiale 2018 (girone F). Al momento, in testa alla classifica troviamo l'Inghilterra. La nazionale inglese ha raccolto in 6 partite 4 vittorie e 2 pareggi, per 14 punti complessivi, in un girone, quello F, che vede anche la presenza di Slovacchia, Scozia, Slovenia e Lituania.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DELLE QUALIFICAZIONI AL MONDIALE 2018

Malta Inghilterra non sarà trasmessa in diretta tv; ricordiamo però la possibilità di assistere a programma Diretta Gol Qualificazioni Mondiali su Sky Sport 1 e Sky Super Calcio: vedrete in un unico contenitore highlights e gol in tempo reale di tutte le partite serali, con disponibilità di diretta streaming video grazie a Sky Go per tutti gli abbonati alla televisione satellitare.

In totale, l'Inghilterra ha messo a segno 10 gol, subendone soltanto 2 (miglior difesa del girone). Meglio di lei, in attacco, ha fatto la Slovacchia, che occupa la seconda posizione, in ritardo di 2 punti dopo 6 incontri. L'Inghilterra deve per forza vincere in trasferta sul campo di Malta se vuole mantenere la prima posizione e assicurarsi un vantaggio consistente, il primo, qualora la Slovacchia si rendesse protagonista di un passo falso in uno dei prossimi incontri. Malta è anche il miglior avversario che la Nazionale inglese potesse incontrare, visto che arriva da 6 sconfitte consecutive. In classifica è ultima, a quota 0 punti, con 2 gol fatti e 15 subiti. Nessuno ha fatto peggio nel girone F, che vede in penultima posizione la Lituania, a quota 5 punti.

QUI MALTA, PROBABILI FORMAZIONI E TATTICA

Nell'ultima partita disputata lo scorso giugno, Malta aveva perso 2-0 sul campo della Slovenia. Una sconfitta netta, senza attenuanti per Malta, che raggiungeva così la sua sesta sconfitta consecutiva nel girone comandato dall'Inghilterra. La formazione allenata dal commissario tecnico Pietro Ghedin era scesa in campo con un ultra difensivo 5-3-2, a protezione della porta difesa dall'estremo difensore Hoggi. In difesa cinque giocatori di ruolo difensivo, Zach Muscatt, Agius e Borg i tre centrali, con Alex Muscat e Failla rispettivamente terzino destro e sinistro. A centrocampo Pisani, Fenech e Kristensen. In avanti, la coppia d'attacco composta dal numero 10 Schembri ed Effiong. Il giocatore migliore della rosa allenata dal tecnico Ghedin è proprio Schembri, che indossa la maglia numero 10 oltre alla fascia da capitano. Milita nell'Apollon Limassol, dove è uno dei giocatori più forti.

QUI INGHILTERRA, PROBABILI FORMAZIONI E TATTICA

A giugno, l'Inghilterra si era resa protagonista di un mezzo passo falso contro la Scozia. All'Hampden Park il risultato finale era stato 2-2. A nulla erano valsi i gol di Chamberlain e Kane, anzi, l'attaccante centrale del Tottenham aveva evitato un clamoroso ko, visto che fino all'ultimo gli inglesi erano sotto 2-1, dopo il gol al novantesimo minuto dei padroni di casa con Griffiths, autore di una doppietta nel giro di 3 minuti che aveva ribaltato la situazione. L'Inghilterra era scesa in campo con il modulo 4-2-3-1. Alle spalle dell'unica punta Kane i tre trequartisti sono stati Alli, Lallana e Rashford. A centrocampo la coppia Dier e Livermore. In difesa, linea a 4 con Walker e Bertrand terzini, più Cahill e Smallin coppia centrale. In porta l'ex Torino Hart. Sono tanti i giocatori di primo livello che il commissario tecnico Southgate può allenare. In primis Rashford, talento cristallino del Manchester United, l'attaccante del futuro per il Manchester United e la Nazionale inglese. Superfluo fare i nomi di Kane e Alli, che rappresentano il meglio del Tottenham vice campione della Premier League. Sulle fasce ci sono calciatori come Sturridge e Sterling, senza dimenticare Dier (altro calciatore degli Spurs) a centrocampo ed il giovane Stones (Manchester City) in difesa.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Malta Inghilterra abbiamo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, che sono piuttosto indicative: per la vittoria dei padroni di casa (segno 1) la quota è addirittura di 35,00 e anche un pareggio (segno X) vi farebbe guadagnare tanto, ovvero 11,00 volte la somma giocata. Molto meno vantaggioso il segno 2 per la vittoria esterna dell’Inghilterra, che viene data per scontata e dovrebbe esserlo a tutti gli effetti: siamo infatti solo a 1,05 volte la posta.

