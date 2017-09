Marocco Mali/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Marocco Mali (LaPresse)

Marocco Mali è la partita in programma oggi venerdì 1 settembre alle ore 22.00 (fuso orario italiano) presso il Complexe Sportif de Fes, valida per il torneo africano di qualificazione ai prossimi Mondiali 2018 di Russia. Entrambe le squadre, nell'ultimo incontro disputato, sono reduci da un pareggio a reti inviolate a cui vorranno senza dubbio porre rimedio: Marocco ha pareggiato 0-0 contro la Costa d'Avorio davanti al proprio pubblico. Identico risultato per il Mali, che in casa non è andato oltre lo 0-0 contro il Gabon. Dando un occhio alla classifica vediamo che i leoni d’atlante attualmente occupano la terza posizione, a quota 2 punti, mentre le aquile invece di punti ne hanno 1 ed è al quarto e ultimo posto del girone D, comandato dalla Costa d'Avorio, che ha conquistato ad oggi 4 punti in 2 partite, frutto di una vittoria e di un pareggio. In calendario, vi sono altre 3 partite, dopo quella di oggi: qualche giorno dopo il Mali ospiterà il Marocco davanti al proprio pubblico. Gran finale il 6 novembre, con le sfide decisive, Gabon-Mali e Costa d'Avorio-Marocco: entrambe le formazioni, che si affronteranno nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 settembre, giocheranno l'ultima sfida del girone D fuori casa.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

Purtroppo dobbiamo segnalare che la partita tra Marocco e Mali non sarà visibile in diretta tv in Italia, visto che nessun network ne ha acquistato i diritti. Non sono state quindi fornite indicazioni di una possibile diretta streaming video della partita valida per il torneo di qualificazioni ai Mondiali 2018. Consigliamo pertanto di collegarsi al sito ufficiale della competizione (www.fifa.org) per rimanere aggiornati sul risultato live e le ultime novità.

FOCUS SUI PADRONI DI CASA

Il commissario tecnico francese Herve Renard può contare su una rosa di medio livello: l’allenatore è in carica dal 16 febbraio 2016 e fin qui ha guidato i suoi in 8 partite, perdendone 5 e vincendone 3. In difesa spicca la presenza di Mehdi Benatia, difensore della Juventus, ex Roma, approdato alla Vecchia Signora lo scorso anno. Il giocatore è uno dei migliori centrali del continente africano, nonché del campionato italiano e fa specie a vederlo in panchina, anche se in quella bianconera. Un altro calciatore di grande livello è il trequartista Hakim Ziyech, che milita nell'Ajax e rappresenta probabilmente il giocatore più tecnico su cui può contare il ct Renard nelle poche partite che gli sono rimaste a disposizione per centrare un'insperata qualificazione ai prossimi Mondiali di Russia. Un altro centrocampista offensivo che ha già conquistato le luci internazionali è il trequartista Younes Belhanda, attualmente in forza al Galatasaray, meno giovane rispetto a Ziyech (27 anni) ma comunque dotato di grande tecnica.

QUI MALI

Il valore complessivo della rosa a disposizione del commissario tecnico Alain Giresse è la metà rispetto a quello del Marocco. Soltanto questo numero però non può essere sufficiente per pronosticare una vittoria certa del Marocco, che tra l'altro ha il vantaggio di giocare in casa. Il Mali infatti ha alcune individualità comunque positive e da tenere d'occhio. A centrocampo, ad esempio, spicca Adam Traorè, centrocampista centrale classe '95 che milita tra le fila del Monaco, campione della Ligue 1 la scorsa estate. In attacco, sull'esterno di sinistra, c'è Bakari Sako, il giocatore dalla migliore valutazione (6 milioni) che quest'anno è al Crystal Palace, allenato da Frank De Boer. Uno dei volti più interessanti, emergenti, è il 26 enne del Porto Moussa Marega, attaccante centrale. Come punta possiamo anche fare il nome di Kalifa Koulibaly, che avrà la fortuna di essere allenato da un tecnico esperto come Claudio Ranieri al Nantes. Infine, segnaliamo la presenza del difensore centrale Molla Wague, di proprietà dell'Udinese.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della partita tra Marocco e Mali il pronostico arride senza grossi sforzi ai padroni di casa, come evidenziano le quote stilate dal portale di scommesse sportive snai.it. Nell’1x2 infatti vediamo che la vittoria del Marocco ha ricevuto al quota si 1.50, mentre il successo del Mali è stato valutato a 6.50: infine ricordiamo che il pareggio è stato fissato a 3.40.

