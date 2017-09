Mbappe al PSG / Calciomercato live: trasferimento ufficiale, riscatto a 180 milioni!

Mbappe, ex-attaccante Monaco - LaPresse

Il Paris Saint Germain è stato l’assoluto protagonista del calciomercato estivo. Dopo i fuochi d’artificio esagerati con Neymar, pagato al Barcellona ben 222 milioni di euro, i parigini si sono rifatti nelle scorse ore, chiudendo la sessione estiva con un altro colpo da urlo: Mbappè. Il 19enne gioiello del Monaco, futuro della nazionale francese, si trasferisce all’ombra della Tour Eiffel con la formula del prestito con un diritto di riscatto esagerato pari a 180 milioni di euro, bonus compresi. In poche parole, il PSG ha speso per due giocatori più di 400 milioni di euro, più o meno quanto è stata pagata l’Inter da Thohir. Mbappè, che diventa così a tutti gli effetti il secondo calciatore più pagato nella storia, ha firmato un contratto con scadenza 30 giugno del 2022.

545 MILIONI DI INCASSI PER IL MONACO

Clamorosa l’operazione del PSG mentre è decisamente un capolavoro la mossa in uscita del Monaco. La compagine del Principato ha effettuato delle cessioni per ben 350 milioni di euro, cambiando rotta nelle ultime tre sessioni di mercato. Nell’estate del 2013, fecero scalpore infatti i 155 milioni di euro dal neo-patron russo Rybolovlev, che acquistò gente del calibro di Falcao, James Rodriguez e Moutinho. I biancorossi hanno quindi deciso di varare una nuova strategia, puntando sui giovani calciatori da valorizzare e rivendere a peso d’oro, leggasi appunto Mbappè. In totale, il Monaco ha incasso ben 545 milioni di euro in tre anni, fra cui i 75 per James Rodriguez (pagato 45), i 60 per Martial, i 40 per Kondogbia, i 107 per Mendy e Bernardo Silva, i 44,5 per Bakayoko ed altri ancora. Insomma, un club che sta dettando legge in fatto di strategie mercantili: non ci resta che attendere la prossima scoperta dei monegaschi.

© Riproduzione Riservata.