Nigeria Camerun/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Nigeria Camerun, qualificazioni Mondiali 2018 (Foto LaPresse)

Nigeria Camerun si gioca alle ore 18 italiane di venerdì 1 settembre: presso il Godswill Akpabio Stadium di Uyo va in scena la partita valida per la terza giornata del girone B nelle qualificazioni Mondiali 2018 della CAF, la federazione africana. La Nigeria, fin qui, ha mantenuto un percorso netto, avendo vinto entrambe le partite disputate, contro l'Algeria (2-1 in trasferta) e Zambia (3-1). La sfida contro il Camerun si preannuncia decisiva ai fini della qualificazione, visto che la Nigeria ha un vantaggio di 4 lunghezze rispetto allo stesso Camerun, secondo a quota 2 punti, mentre lo Zambia e l'Algeria sono ferme a 1 punto. Il Camerun ha pareggiato 1-1 sia contro lo Zambia che contro l'Algeria, dilatando così il suo svantaggio nei confronti della capolista provvisoria del girone B.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Nigeria Camerun sarà un'esclusiva in diretta tv per tutti gli abbonati al digitale terrestre a pagamento: i canali sono Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD, con la possibilità di assistere alla partita anche con l'applicazione Premium Play, in diretta streaming video su dispositivi mobili come tablet e smartphone e senza costi aggiuntivi.

IL CONTESTO DELLA PARTITA

Il Camerun, contro la Nigeria in trasferta, ha forse l'ultima possibilità di ridurre i punti di distacco che lo separano dalla vetta del gruppo, mantenendo così intatte le speranze di qualificazione alla prossima rassegna dei Mondiali. Non sarà semplice però per i Leoni d'Africa, che affrontano una squadra matura e tra le più in forma di tutto il girone, e che può contare su un collettivo di primo livello, a fronte di qualche lacuna sul piano individuale, che non hanno comunque impedito alla Nigeria di disputare fin qui un terzo turno delle qualificazioni perfetto.

QUI NIGERIA

La Nigeria è allenata dal commissario tecnico Gernot Rhor. In carica dal 9 agosto 2016, ha fin qui guidato ottimamente la squadra, portandola in questo terzo turno al primo posto del girone B, nello stesso gruppo con Camerun, Algeria e Zambia. La stella della squadra, ma anche il calciatore più forte in prospettiva, è sicuramente l'attaccante centrale Iheanacho, passato quest'estate al Leicester, dopo aver disputato la scorsa stagione tra le fila del Manchester City. Sempre in attacco e sempre appartenente al Leicester troviamo anche la punta centrale Musa, che lo scorso anno è riuscito ad imporsi nella rosa dei campioni d'Inghilterra della stagione 2015-2016, quella con Claudio Ranieri in panchina. Il terzetto del Leicester è completato dal centrocampista difensivo Ndidi, classe 96. Sempre a centrocampo, la Nigeria può anche contare sulla velocità di Iwobi, anche lui classe 1996, il cui cartellino appartiene all'Arsenal. La Nazionale nigeriana è una formazione relativamente giovane, esplosiva fisicamente e tecnicamente dotata grazie ad alcune individualità molto promettenti, con giocatori titolari in squadre come Arsenal e Leicester.

QUI CAMERUN

La Nazionale del Camerun è allenata dal tecnico belga Hugo Broos. L'allenatore ha guidato i suoi uomini al pareggio contro Algeria e Zambia. Non esattamente il biglietto da visita che ci si poteva aspettare da una squadra così blasonata del continente africano. Adesso la doppia sfida con la Nigeria è da dentro o fuori per i giocatori del Camerun. In rosa, l'elemento di maggiore valore è l'attaccante centrale Vincent Aboubakar, classe 1992, in forza attualmente al Porto, che lo ha prelevato quest'estate dal Besiktas, con cui ha disputato una eccellente stagione anche in Champions League (i tifosi del Napoli se lo ricorderanno sicuramente, così come il tecnico Sarri). Aboubakar ha iniziato in maniera ottima anche il suo percorso in Portogallo, segnando 4 gol nelle prime 4 partite disputate, rifilando una tripletta al Moreirense nella terza giornata di campionato disputata in casa dal Porto. Aboubakar è tra i pochi giocatori a poter fare la differenza nella sfida contro la Nigeria, avendo già una discreta esperienza a livello internazionale.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI

Per Nigeria Camerun sono disponibili le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: favorite le Aquile, che per la loro vittoria (segno 1) hanno una quota pari a 1,77. Il Camerun ha il segno 2 per la sua vittoria e vi farebbe guadagnare 4,50 volte la somma investita per puntare su questa partita; siamo invece a 3,20 per il segno X che identifica il pareggio tra le due nazionali.

