Probabili formazioni Serie B/ Subito Ceravolo per il Parma? Nel Bari c’è Cisse (2a giornata 2017-2018)

E’ la vigilia della seconda giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Vista la pausa della A per le nazionali, la cadetta si trasla di un giorno, con il turno che inizierà quindi con l’anticipo di domani sera, il grosso dei match nella serata di domenica, e poi il classico monday night, il posticipo a chiusura del lunedì. Andiamo quindi a fare un excursus generale sulle probabili formazioni delle squadre che militanto nella Serie B, ricordando che la giornata si aprirà con il big match Brescia-Palermo al Rigamonti, e che si chiuderà con il posticipo fra la Salernitana e la Ternana all'Arechi.

LE PROBABILI FORMAZIONI PER LA SECONDA GIORNATA DI SERIE B

Iniziamo quindi con la gara in programma questa sera a Brescia. La squadra lombarda ha cambiato moltissimo durante questo calciomercato estivo, ma gli acquisti non sembrano, almeno sulla carta, di livello esagerato. Mister Boscaglia dovrebbe mandare in campo il suo classico 3-5-2, con l’Airone Caracciolo stabilmente in attacco, spalleggiato da uno fra Rinaldi e Torregrossa, entrambi volti nuovi delle Rondinelle, con il primo in leggero vantaggio. Un’estate invece relativamente tranquilla per il Palermo, che è riuscito a trattenere un elemento di qualità come Nestorovski, che però non sarà in campo per gli impegni con la nazionale, innestando poi la rosa con rinforzi mirati e funzionali. Questa sera, spazio ad un 3-4-2-1 con le novità Struna e Bellusci in difesa. Proseguiamo quindi con le partite di domenica, iniziando dall’anticipo delle 17:30 fra Empoli e Bari. I toscani sono stati letteralmente rivoluzionati, con il nuovo tecnico, Vivarini, che quest’oggi dovrebbe schierare la squadra con un offensivo 3-5-2 ricchissimo di volti nuovi, come la coppia d’attacco Donnarumma, Caputo, il nuovo portiere Provedel, nonché due/terzi della difesa, leggasi Romagnoli e Luperto. Ha fatto tanto anche il Bari che ieri ha chiuso i tre colpi Cisse, Gyomber (proveniente dalla Roma) e Petriccione. Il 28enne della Guinea potrebbe scendere in campo fin da subito, così come Gyomber, schierato come centrale di difesa nel 4-2-3-1. Tutte le altre partite si terranno alle ore 20:30, a cominciare da Spezia-Carpi. Mister Gallo dovrebbe mandare in campo i liguri con il 3-5-2 con davanti la coppia formata dalla sicurezza Granoche e dalla novità Marilungo. Tanti innesti anche a centrocampo, a cominciare dalla cabina di regia, affidata ai piedi di Pessina, in arrivo dal Como. Anche gli emiliani si disporranno in campo con il 3-5-2, con Mbakogu in coppia con Malcore davanti, e 4/5 del centrocampo rivoluzionati rispetto alla passata stagione: Jelenic e Bittante larghi sulle fasce, Giorico in mezzo, e Verna e Saber i due interni. Il Novara ospiterà in Piemonte il Parma, una delle sfide più gustose di questa seconda giornata. Novara di Corini che dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2, con Macheda in vantaggio su Maniero per un posto in attacco. A centrocampo le due novità Ronaldo e Sciaudone. Parma che ha chiuso il mercato con il botto Ceravolo, in campo forse fin da subito come terminale offensivo del 4-3-3. L’ex Benevento sarà spalleggiato da Siligardi e Di Gaudio, altri due acquisti davvero interessanti. A Cremona di scena Cremonese-Avellino. La compagine lombarda appare davvero ben costruita e mister Tesser dovrebbe mandarla in campo con un 4-3-1-2 con i due acquisti Cinelli e Paulinho dal primo minuto, rispettivamente nel ruolo di trequartista e prima punta. Novellino risponderà con un 4-4-1-1 con Ardemagni schierato in posizione più avanzata, e alle sue spalle Morosini. Dopo le sei reti incassate dall’ex Zeman, il Foggia torna fra le mura di casa per ospitare l’Entella. Pugliesi in campo con il 4-3-3 con Nicastro e Fedato sulle due ali, e in mezzo Mazzeo. L’Entella di Castorina replicherà con un 4-3-1-2 con un tridente inedito formato da Luppi nel classico ruolo di trequartista, dietro alle due punte che saranno Lamantia e De Luca. Proseguiamo con Cesena-Venezia, con Camplone che schiererà i romagnoli con un 3-5-2 con la coppia d’attacco Cacia-Jallow. Filippo Inzaghi dovrebbe invece puntare su 4-3-3 con la fascia sinistra completamente rinnovata: Del Grosso nel ruolo di terzino, Suciu come interno di centrocampo, e infine l'ex Milan Zigoni esterno. Ad Ascoli, di scena la sfida fra gli omonimi padroni di casa e la Pro Vercelli. Marchigiani disposti con un offensivo 4-2-3-1 con la trequarti rinnovata formata da Lores, Defeo e Santini. Mister Grassadonia replicherà invece con un 3-5-2 con metà difesa inedita: in porta andrà l’ex Lucchese, Nobile, mentre il centrale difensivo sarà Jidayi, arrivato questa estate dall’Avellino. Molto interessante la partita fra il Perugia e il Pescara in programma al Curi alle 20:30 di domenica. Giunti dovrebbe gettare nella mischia Cerri e Han, coppia d’attacco inedita, con Colombatto alla regia del 4-3-1-2, e Falco sulla trequarti. Per Zeman, invece, il modulo sarà lo stesso, il 4-3-3 suo marchio di fabbrica: Pettinari in leggero vantaggio su Ganz per il ruolo di prima punta, con Mancuso a sinistra e il ballottaggio Del Sole-Benali sulla fascia destra. Per chiudere con le gare di domenica, spazio a Frosinone-Cittadella: Longo manderà in campo i frusinati con il 3-4-3 con sole due novità: Ciano esterno di sinistra e Beghetto largo a destra a centrocampo. Cittadella invece con il 4-3-1-2 con Pezzi terzino sinistro, e in attacco la coppia Litteri, Kouamé. Chiudiamo questa nostra spolverata sulle formazioni della Serie B con il posticipo di lunedì, Salernitana-Ternana. Probabile 4-3-3 per i padroni di casa con Bocalon boa centrale d’attacco, e Signorelli alle sue spalle. Quasi totalmente rifatta la squadra di Terni, che si presenterà con 9/11 cambiati: Paolucci in regia, Tiscione sulla trequarti, e davanti Albadoro in ballottaggio con Tremolada.

