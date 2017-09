Probabili formazioni/ Spagna Italia: diretta tv, orario, le ultime notizie (qualificazioni Mondiali 2018)

Probabili formazioni Spagna Italia (Foto LaPresse)

Spagna Italia si gioca al Santiago Bernabeu: sabato 2 settembre alle ore 20:45 si gioca al Santiago Bernabeu per la settima giornata del girone G di qualificazione ai Mondiali 2018 ed è la partita fondamentale per l’accesso diretto alla fase finale visto che al momento siamo a pari punti ma con le Furie Rosse che possono permettersi il pareggio avendo una migliore differenza reti. La prima andrà direttamente al Mondiale, la seconda dovrà giocare il playoff: difficile pensare che una delle due possa perdere punti nelle tre partite che rimarranno da disputare, dunque l’Italia dovrà provare a vincere a Madrid per prendersi la testa della classifica. Andiamo ora ad analizzare le possibili scelte dei due Commissari Tecnici, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni di Spagna Italia.

COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV

Spagna Italia sarà trasmessa da Rai Uno, e dunque sarà visibile in chiaro per tutti senza limitazioni: la televisione di stato ha infatti l’esclusiva per tutte le partite, siano esse ufficiali o amichevoli, della nostra nazionale di calcio.

FORMAZIONI SPAGNA: I DUBBI DI LOPETEGUI

La Spagna si disporrà in campo con il classico 4-3-3 ma naturalmente Julen Lopetegui ha alcuni dubbi, vista l’importanza della partita. Se in difesa sembra tutto scritto, con De Gea protetto dalla solita coppia Sergio Ramos-Piqué e un’altra alternanza Real Madrid-Barcellnoa (Carvajal e Jordi Alba) sulle corsie laterali, a centrocampo non è sicuro che Andrés Iniesta giochi dall’inizio vista la condizione non ottimale. Al suo posto può trovare spazio Saul Niguez, mentre Thiago Alcantara e Sergio Busquets dovrebbero essere regolarmente al loro posto anche se Isco scalpita per una maglia. Davanti manca Diego Costa, dunque è facile immaginare Morata come prima punta (nel secondo tempo potrebbe avere un po’ di campo Iago Aspas) con il supporto di David Silva e Asensio che in questo momento non può rimanere fuori. Le alternative dalla panchina ci sono eccome: pronti lo stesso Isco, Suso alla prima convocazione, Vitolo (ha segnato all’andata) e Pedro che è sempre molto utile tatticamente. In più David Villa, il grande ritorno nel gruppo delle Furie Rosse dopo oltre tre anni dall’ultima volta.

FORMAZIONI ITALIA: LE SCELTE DI VENTURA

Ormai Gampiero Ventura ha trovato le sue certezze: si gioca con il 4-4-2 (che diventa 4-2-4 in fase di spinta) e la composizione della squadra è cosa fatta anche nei nomi. La difesa per esempio, con Bonucci e Chiellini che si ritrovano (insieme a Buffon) e formano il cuore della nostra linea, mentre sugli esterni Darmian giocherà a destra e dall’altra parte potrebbe trovare campo D’Ambrosio, visto che Spinazzola al momento ha poca continuità e non ha visto il campo, dunque almeno all’inizio dovrebbe rimanere fuori. A centrocampo De Rossi è sicuro di giocare; al suo fianco, in assenza di Marchisio - infortunato - tutto lascia presagire che il sostituto sia Verratti, anche per provare ad alzare la qualità del palleggio. In alternativa ci sono ovviamente Parolo e Montolivo, che però hanno caratteristiche diverse (ma potrebbero essere utili nel secondo tempo). Chiaramente il reparto offensivo è fissato: Lorenzo Insigne sta diventando sempre più trascinatore, dall’altra parte è pronto Candreva mentre la coppia d’attacco è quella formata da Immobile e Belotti, entrambi in gol domenica sera ma soprattutto in piena sintonia quando vestono la maglia azzurra.

IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Carvajal, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Thiago Alcantara, Sergio Busquets, Iniesta; Asensio, Morata, David Silva

A disposizione: Reina, Kepa, Azpilicueta, Bartra, Nacho, Monreal, Saul Niguez, Koke, Isco, Suso, Pedro, David Villa, Iago Aspas, Vitolo, Deulofeu

Allenatore: Julen Lopetegui

ITALIA (4-2-4): Buffon; Darmian, Bonucci, Chiellini, D’Ambrosio; Verratti, De Rossi; Candreva, Belotti, Immobile, L. Insigne

A disposizione: G. Donnarumma, Perin, A. Conti, Astori, Barzagli, Rugani, Spinazzola, Parolo, Montolivo, Lo. Pellegrini, Bernardeschi, Eder, Gabbiadini, El Shaarawy

Allenatore: Giampiero Ventura

