Pronostici Us Open 2017/ Le scommesse sulle partite del 3^ turno: c'è il derby italiano (oggi 1 settembre)

Anche Mischa Zverev gioca il terzo turno degli Us Open 2017 (Foto LaPresse)

Agli Us Open 2017 è nuovamente tempo di pronostici: si aprono le partite del terzo turno in campo maschile e femminile. Andare ad azzeccare i risultati sta diventando sempre più difficile: abbiamo già vissuto tante sorprese e, se nel tabellone Wta non è certo una novità dell’anno, in quello Atp l’assenza di tanti big ha spalancato la strada a giocatori che qualche tempo fa non avrebbero immaginato di poter centrare gli ottavi o magari anche qualcosa in più. Comunque, è tempo di andare a valutare alcuni di questi incontri che si giocano venerdì 1 settembre, provando a scoprire quello che ci aspetta e come si potrebbero concludere le sfide sui campi di tennis di Flushing Meadows.

PRONOSTICO FABBIANO LORENZI

Secondo derby in due giorni per l’Italia del tennis maschile: purtroppo o per fortuna, Thomas Fabbiano e Paolo Lorenzi sono uno contro l’altro (per la prima volta in un torneo Atp). Da una parte, uno dei due terminerà qui la sua corsa; dall’altra però avremo un nostro rappresentante agli ottavi, e comunque vada sarà una sorpresa perchè nessuno dei due si era mai spinto oltre il secondo turno di uno Slam. Fabbiano e Lorenzi: chi sarà a uscire vincitore? Il match tra Fognini e Travaglia ci ha detto che i derby sono strani, e che non sempre il favorito ha la meglio; qui potrebbe succedere la stessa cosa, ma Lorenzi è un giocatore che - a differenza del sanremese, purtroppo va detto - ha raramente cali di concentrazione, anche se chiaramente non ha lo stesso talento del connazionale. Nel nostro pronostico allora premiamo il romano: vittoria di Lorenzi, anche se Fabbiano dopo le due imprese nei due turni precedenti si è costruito una reputazione da tenere in conto.

PRONOSTICO M. ZVEREV ISNER

Aspettavamo Alex al terzo turno, e invece ci arriva il fratello Mischa che, come spinto da una sorta di “rivalità” in famiglia, nel momento in cui Sasha è esploso sul circuito ha iniziato a mettere in fila risultati. Il match contro Isner sarà il quinto incrocio tra i due, e gli ultimi due li ha vinti il tedesco: entrambi risalgono a questa stagione, resta ancora negli occhi il secondo turno agli Australian Open dove Zverev si impose per 6-7 6-7 6-4 7-6 9-7. Anche questa sfida potrebbe risultare molto lunga: entrambi dotati di un ottimo servizio, sono però molto diversi dal punto di vista tecnico. Isner rimane sulla riga di fondo a palleggiare, Mischa è uno degli ultimi rappresentanti del serve & volley: da questo punto di vista sembra di essere tornato indietro di molti anni, magari alle sfide tra Edberg e Wilander o quelle tra McEnroe e Borg, ovviamente con tutti i paragoni del caso (certamente non siamo a quei livelli di eccellenza). Fare un pronostico è difficile, e allora seguiamo la corrente: diciamo Mischa Zverev che sembra avere un gioco capace di mettere in crisi quello del gigante americano.

PRONOSTICO SHARAPOVA KENIN

Sulla carta non c’è partita: Maria Sharapova ha vinto cinque Slam ed è una ex numero 1 Wta, un’esperienza sconfinata (da oltre 10 anni sul circuito) e una personalità di spicco prima ancora che un’ottima giocatrice. Sofia Kenin - due derby vinti per arrivare al terzo turno - prima di questi risultati agli Us Open non era mai entrata nel main draw di uno Slam, ci aveva provato a Wimbledon ma aveva perso subito facendosi battere dalla croata Jana Fett. Tuttavia, ogni giorno che passa diventa sempre più difficile per Masha: fisicamente non sta bene e si è visto contro Timea Babos, match nel quale ha penato tantissimo per venire a capo della vittoria. La condizione potrebbe crollare da un momento all’altro, e per la russa giocare partite lunghe non è il massimo; su questo deve puntare la Kenin, provando a rimanere negli scambi e facendo muovere la Sharapova, che privata della mattonella da cui può sparare il rovescio lungolinea può andare in crisi. Ovviamente il pronostico parla a favore della russa: anche in queste condizioni alla Sharapova basta elevare il suo livello di poco per aver ragione dell’adolescente americana. Le sorprese però potrebbero esserci, dunque è un match tutto da vivere.

PRONOSTICO RYBARIKOVA MUGURUZA

A meno di due mesi di distanza si ripete la semifinale di Wimbledon: Magdalena Rybarikova ci era arrivata con una serie di vittorie sorprendenti, mettendo in fila Karolina Pliskova (secondo turno) e CoCo Vandeweghe (quarti). Quella però era una Muguruza dominante: la spagnola le aveva lasciato appena due game e due giorni più tardi sarebbe andata a prendersi il titolo dei Championships. C’è motivo di pensare che possa andare in un altro modo oggi? Difficile, anche se la slovacca aveva già vinto contro la Muguruza; era il 2015 ed era il torneo di Birmingham. Tuttavia la spagnola ha raggiunto un livello di eccellenza, nel quale si può permettere di vincere le partite mentalmente prima che sul piano tecnico; forse non è ancora tra le grandissime che arrivano sempre e comunque in fondo, ma il modo in cui ha dominato anche a Cincinnati lascia intendere che sia tra le favoritissime per portare a casa gli Us Open. Dunque il nostro pronostico va a favore della Muguruza, che ci aspettiamo almeno in semifinale a Flushing Meadows (anche perchè parte con la testa di serie numero 3).

© Riproduzione Riservata.