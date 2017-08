Pronostici qualificazioni mondiali 2018/ Le scommesse sulle partite di oggi: in campo Germania e Inghilterra

Germania (Foto: Lapresse)

LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DI OGGI: IN CAMPO GERMANIA E INGHILTERRA

Oggi venerdì 1 settembre scendono in campo altri tre gironi per disputare le partite in programma nella 7^ giornata e valide per le qualificazioni ai Mondiali 2018. Nove gli incontri in calendario per questa sera, due gli orari di inizio e tre i gironi impegnati. Alle 18.00 si comincia con Kazakistan-Montenegro, mentre alle 20.45 tocca a tutte le altre Nazionali. Tra i match più attesi troviamo Repubblica Ceca-Germania e Danimarca-Polonia. Attenzione inoltre alla trasferta dell'Inghilterra a Malta e a Slovacchia-Slovenia, testa a testa per il secondo posto nel guppo F. Andiamo subito a dare i pronostici sulle partite, affidandoci allo stato di forma e alle statistiche fatte registrare dalle varie Nazionali negli incontri precedenti.

PRONOSTICI GRUPPO F

Iniziamo con il gruppo F, uno dei più interessanti. Impegnata a Malta, l'Inghilterra non dovrebbe aver nessun problema a portare a casa il bottino pieno. I Tre Leoni, primi nel girone con 14 punti, hanno la possibilità di incrementare il numero di gol segnati contro un'avversaria che fin qui ha subito 15 reti in 6 sfide. Per gli inglesi, dunque, si tratta di pura formalità. Tutt'altro clima si respira invece nello scontro tra Slovacchia e Slovenia, gara importantissima che mette in palio il secondo posto. I padroni di casa hanno un punto di vantaggio sugli ospiti e distano due sole lunghezze dall'Inghilterra. Per sognare ancora Hamsik e compagni devono assolutamente vincere contro la Slovenia. Difficile azzardare l'1 fisso; più facile indicare nel nostro pronostico l'1/X. La terza e ultima sfida del raggruppamento F mette di fronte Lituania e Scozia, due Nazionali estromesse dai giochi che ormai non hanno più nulla da dire. La formazione scozzese parte favorita e ha buone chance di centrare il successo esterno. Un successo che tuttavia sarà utile soltanto per l'onore.

PRONOSTICI GRUPPO C

Voliamo adesso nel gruppo C, dove la Germania è attesa da una delicata trasferta in Repubblica Ceca. I tedeschi partono con tutti i favori del caso, e anche il nostro pronostico premia gli uomini di Low. Tuttavia guai a sottovalutare i cechi tra le mura amiche. Nonostante questo avviso la Germania può dormire sonni tranquilli. Anche in caso di un improbabile passo falso, i tedeschi possono contare sulle cinque lunghezze di vantaggio sull'Irlanda del Nord, seconda in classifica a 13 punti. Irlanda del Nord che sarà invece impeganata a San Marino, in una sfida che dovrebbe assegnare agli ospiti tre punti facili facili. Il San Marino è infatti ultimo a zero punti, con 30 gol subiti e soltanto 1 segnato. Norvegia-Azerbaigian completa il quadro del girone C. In palio c'è soltanto il prestigio, e i norvegesi, leggermente favoriti, faranno di tutto per vincere e agguantare gli avversari a quota 7 punti.

PRONOSTICI GRUPPO E

L'ultimo girone impegnato oggi è il gruppo E. La capolista Polonia fa visita alla Danimarca in un match che potrebbe nascondere diverse insidie. I polacchi si affidano a Lewandowski e ai 16 punti in classifica, ben 6 in più del Montenegro; dall'altra parte i padroni di casa, secondi a 10 punti insieme ai balcanici, proveranno a sfruttare il fattore campo per riaprire il discorso qualificazione. Il pronostico di Danimarca-Polonia è piuttosto incerto; meglio puntare sulla doppia chance dell'1/X. Per il Montenegro non dovrebbero invece esserci guai, dato che gli uomini di Tumbakovic ospiteranno il già rassegnato Kazakistan, fanalino di coda con soli due punti all'attivo. L'ultimo match mette di fronte Romania e Armenia. Entrambe appaiate a quota 6, queste due formazioni cercano la vittoria per smuovere la classifica. I padroni di casa partono con tutti i favori del caso.

