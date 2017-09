Repubblica Ceca Germania/ Quote, probabili formazioni e pronostico (oggi 1 settembre 2017)

Repubblica Ceca Germania (LaPresse)

Sarà Repubblica Ceca-Germania la partita a cui attende la compagine teutonica in questa nuova fase del torneo di qualificatozione ai Mondiali 2018 di Russia: una sfida sulla carta affatto difficile per la squadra di Joachim Loew specialmente se diamo un occhio alla classifica del girone C cui le due nazionali sono state selezionate. Classifica del gruppo alla mano infatti vediamo subito che la Germania pare piuttosto sicura della sua qualificazione alla prossima competizione, essendo prima a 18 punti in classifica ottenuti con 5 successi e appena un solo gol concesso agli avversari: di contro invece la nazionale ceca sta lottando per aver l’opportunità di giocarsi la piazza come migliore seconda del torneo europeo. La graduatoria al momento vede la nazionale di Karol Jarolim terza a 9 punti e 4 lunghezze di distacco dalla seconda pizza andata all’Irlanda del Nord: impresa difficile per i cechi quindi specialmente se ricordiamo che per l’Europa accederanno al tabellone dei mondiali solo le prime di ogni girone e la migliore seconda in generale. Fischio d’inizio per il match tra Repubblica Ceca e Germania fissato per le ore 20.45 a Eden Arena di Praga.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante il fattore campo per la sfida tra Repubblica Ceca e Germania il pronostico è tutto per la formazione di Joachim Loew benché non abbia molto da perder questa sera in campo. Il portale di scommesse sportive snai ha fissato per l’1x2 il successo dei padroni di casa per 6.50, con invece il successo tedesco valutato a 1.50: il pareggio ha poi ricevuto la valutazione di 4.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la sfida contro la Germania il tecnico della Repubblica Ceca dovrebbe conferma il 4-2-3-1 visto già a giugno scorso la Norvegia data anche la posta in palio. Vacik dovrebbe venir confermato tra i pali mentre saranno Barbec e il capitano Slvok la coppia centrale in difesa con Kaderabek e Gbre Sela attesi sulle fasce. Al centro a fra da cerniera dovremmo vedere Soucek e uno tra Darida e Horada, con Dockal sulla trequarti. Krejci e Jakto (rispettivamente Bologna e Udinese) dovrebbero trovare spazio all’esterno mentre in prima punta dovremmo vedere il nuovo acquisto della Roma Patrik Schick quale scelta obbligata vista l’esclusione per squalifica di Kliment e Michael Krmenicik. Per la Germania di Loew è probabile che rivedremo in campo il 3-4-2-1 visto contro il Cile nel luglio scorso per la Confederations Cup 2017; Ter stegen dovrebbe venir quindi confermato tra i pali con Ginter al centro del reparto difensivo completato da Mustafi e Rudiger. Per il centrocampo allargato la probabile formazione stilata alla viglia veder Rudy e uno tra Goretzka e Sule al centro e con Hetor e Kimmich liberi all’esterno: in attacco dovremmo vedere Draxler e Stindl alle spalle di uno tra Werner e Emre Can come prima punta. Rimane comunque probabile l’ingresso di qualche big nel caso in cui la partita dovesse prendere una piega inaspettata. La panchina è lunga e vede Hummels, Gnabry, Mario Gomez, e Kroos.

