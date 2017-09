Repubblica Ceca Germania/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Repubblica Ceca Germania (Foto LaPresse)

Repubblica Ceca Germania sarà diretta dall'arbitro russo Sergei Karasev e, venerdì 1 settembre, alle ore 20.45, un incontro fondamentale nella corsa ai Mondiali di Russia 2018: per il Gruppo C di qualificazioni è in programma la sfida tra la Repubblica Ceca di Karel Jarolim e la Germania di Joachim Loew. Come detto, questo settimo turno nel girone di qualificazione C può essere decisivo per i Campioni del Mondo in carica, specie con una vittoria a Praga, anche se l'Irlanda del Nord (seconda a cinque lunghezze) avrà vita facile a San Marino, lasciando immutate le distanze. Infatti, se i tedeschi fin qui hanno fatto percorso netto, vincendo sempre e realizzando 27 reti, la Repubblica Ceca ha poche speranze contro i "panzer", ma l'obiettivo di Jarolim è strappare un punto ai tedeschi per non perdere contatto dal secondo posto che garantisce l'accesso al turno di play-off.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DELLE QUALIFICAZIONI MONDIALI 2018

Per quanto riguarda la copertura in diretta tv, Repubblica Ceca-Germania sarà trasmessa su Sky Calcio 1: in più, a partire dalle ore 20.45, su Sky Sport 1 HD (canale 201) e su Sky SuperCalcio HD (canale 206) gli abbonati al "pacchetto sport" e coloro che usufruiscono di Sky Go su mobile potranno seguire gli aggiornamenti "live" in contemporanea con le altre gare in cartellone durante la Diretta Goal dedicata alle Qualificazioni Mondiali, con possibilità di diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

La Repubblica Ceca scenderà in campo con un 4-2-3-1: in porta ecco Koubek, mentre in difesa saranno riproposti Suchy e Sivok, con Gebre Selassie e Kaderabek in veste di terzini. A centrocampo ci sarà Darida davanti alla difesa, mentre è bagarre sulla trequarti dove, assente Schick, potrebbe toccare a Jankto, uno degli uomini più attesi, con Krejci e Krmecink esterni a supportare Barak e uno tra Skoda e il "falso nueve" Dockal. Sul versante tedesco, Loew ha convocato i big dopo gli esperimenti in Confederations Cup, dunque largo a un modulo speculare a quello ceco: ballottaggio tra Ter Stegen e Trapp per sostituire Neuer in porta dietro una linea a 4 coi centrali Hummels e Rudiger: sulle fasce è probabile l'impiego di Kimmich ed Hector. In mediana ci saranno Emre Can e Kroos, mentre a sostegno di Muller o Gomez ci sarà un terzetto formato da Ozil, Draxler e Goretzka, fulcri di questa Germania multietnica e piena di fantasia.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Ecco, infine, una panoramica sulle quote dei bookmakers per questa partita. Sul portale di scommesse online B-Win il pronostico di Repubblica Ceca-Germania pende a favore degli ospiti: il segno "2" è quotato a solo 1.48, mentre il pareggio ("X") pagherebbe 4 volte la posta giocata. Infine, un'eventuale affermazione dei cechi è data a 7.00, quota elevata ma che potrebbe anche valere una puntata.

