Risultati/ Qualificazioni Europei Under 21 2019: diretta gol live score e marcatori (oggi)

Si giocano oggi le partite delle qualificazioni agli Europei Under 21 2019: manifestazione che si disputerà in Italia tra due estati, come sempre vede ai nastri di partenza tante nazionali che andranno a caccia del pass per la fase finale; al momento la sola Italia è qualificata direttamente, le altre dovranno arrivare prime nel loro girone oppure disputare un playoff riservato alle quattro migliori seconde (si qualificheranno entrambe le vincenti). Si parte alle ore 15 con Kazakhstan-Montenegro; alle ore 16:30 avremo Lettonia-Ucraina e Slovenia-Lussemburgo, alle ore 16:45 Estonia-Slovacchia e alle ore 17:00 Bosnia-Romania. Il grosso delle sfide è alle ore 18:00 con Bielorussia-Grecia, Cipro-Malta, Georgia-Polonia, Olanda-Inghilterra e Serbia-Gibilterra. Chiusura alle ore 19:00 con Kosovo-Norvegia e Svizzera-Galles.

IL BIG MATCH

Ovviamente il big match non può che essere Olanda-Inghilterra, che infiamma un girone 4 nel quale dovrebbero esserci pochi dubbi circa le gerarchie. L’Olanda però è chiamata al salto di qualità: in estate non ha preso parte alla fase finale degli Europei e sa di dover alzare il tiro per tornare a contatto con le migliori nazionali giovanili. Da sempre fucina di talenti, ha però vissuto anni difficili anche a livello di squadra maggiore e la sensazione è che possa essere alle porte un forte ricambio generazionale. L’Inghilterra riparte dalla bella semifinale conquistata poche settimane fa: ancora una volta ha perso ai rigori contro la Germania ma ha capito di essere sulla strada giusta, perchè mai come in questi anni stanno emergendo tanti talenti interessanti e che sono già protagonisti in Premier League. Tra Olanda e Inghilterra sarà sfida vera (qui e nella partita di ritorno) per prendersi il primo posto nel girone, che porta alla qualificazione diretta alla fase finale degli Europei Under 21.

LE ALTRE PARTITE

Tra le altre sfide spicca quella tra Georgia e Polonia: due movimenti in crescita che potrebbero dire la loro. Siamo nel girone 3: la Polonia, che ha organizzato l’ultimo Europeo, sta coltivando talenti interessanti mandandoli in giro per l’Europa a fare esperienza, la Georgia certamente non è ancora a questo livello ma dà comunque l’impressione di poter crescere esponenzialmente anno dopo anno. Per di più il girone è semplice: l’unica possibile outsider è la Danimarca, e dunque ci sono margini per provare a conquistare se non altro il secondo posto e lo spareggio. Sarà interessante vedere anche come si comporteranno le squadre “materasso”: Kosovo e Gibilterra vogliono dimostrare che a livello giovanile, anche se la qualificazione è probabilmente fuori portata, se la possono giocare in partita singola e iniziare da qui a destare l’interesse del grande calcio nei loro confronti. Occhio poi alla Serbia: scontata la vittoria su Gibilterra - appunto - ma resta da capire se i balcanici possano essere competitivi anche a grandi livelli.

