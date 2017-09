Risultati/ Qualificazioni Mondiali 2018: classifica aggiornata e diretta gol live score (gironi C, E, F)

La Germania in campo nelle qualificazioni Mondiali 2018 (Foto LaPresse)

Le qualificazioni al Mondiale 2018 proseguono con le partite di venerdì 1 settembre: altri tre gironi coinvolti, altre nove sfide appassionanti che contribuiranno a modificare la classifica dei vari gruppi avvicinando qualche nazionale europea alla fase finale in Russia. Nel dettaglio, alle ore 18 si gioca una sola partita che è Kazakhstan-Montenegro (girone E); alle ore 20:45 avremo invece San Marino-Irlanda del Nord, Norvegia-Azerbaijan e Repubblica Ceca-Germania (girone C), Danimarca-Polonia e Romania-Armenia (girone E), Malta-Inghilterra, Lituania-Scozia e Slovacchia-Slovenia (girone F).

IL GIRONE C

Partiamo dal girone C, dove la Germania affronta la partita sulla carta più difficile: contro la Repubblica Ceca c’è l’occasione di blindare una qualificazione comunque scontata (lo dicono le cifre messe insieme finora) anche se l’Irlanda del Nord dovesse vincere (come presumibilmente farà). Il turno rischia allora di diventare decisivo in negativo per i cechi, che potrebbero scivolare a -7 dal secondo posto con tre partite da giocare: a quel punto servirebbe un miracolo per agguantare almeno i playoff. L’Azerbaijan può archiviare la quarta posizione battendo la Norvegia, ma servirebbe a poco se non al prestigio personale e a un altro passo verso una crescita comunque già concreta.

IL GIRONE E

Qui domina la Polonia, che si trova di fatto nella stessa situazione della Germania: una vittoria contro la Danimarca taglierebbe fuori gli scandinavi e lascerebbe il solo Montenegro (che rischia poco contro il Kazakhstan) all’appuntamento con la storia. I balcanici possono sperare di riavvicinare il primo posto perchè la capolista rischia molto; sembra una lotta serrata tra queste tre nazionali, ma un passo falso di Danimarca e Montenegro potrebbe rimettere in corsa la Romania che si può portare a una sola lunghezza. Lo stesso può succedere all’Armenia, che però parte ovviamente sfavorita anche dal fattore campo; un girone che sembra scritto, ma che in realtà potrebbe ancora regalare parecchie sorprese.

IL GIRONE F

Nel girone F l’Inghilterra deve ancora costruire la sua qualificazione: il turno a Malta però è favorevole ai tre leoni, che comandano la classifica ma devono ancora tenere a distanza Slovacchia e Slovenia. Le quali si scontrano direttamente per la seconda piazza (almeno) che porta ai playoff: Gareth Southgate tifa per un pareggio che aumenterebbe le possibilità di qualificazione diretta. Alle spalle, occhio alla Scozia: in Lituania non sarà semplice, ma una vittoria potrebbe avvicinare i britannici alla seconda posizione e dunque al sogno di centrare i playoff, tornando a festeggiare la qualificazione alla fase finale di un grande torneo che manca ormai da tempo.

GIRONE C

ore 20:45 Norvegia-Azerbaijan

ore 20:45 Repubblica Ceca-Germania

ore 20:45 San Marino-Irlanda del Nord

CLASSIFICA: Germania 18, Irlanda del Nord 13, Repubblica Ceca 9, Azerbaijan 7, Norvegia 4, San Marino 0

GIRONE E

ore 18:00 Kazakhstan-Montenegro

ore 20:45 Danimarca-Polonia

ore 20:45 Romania-Armenia

CLASSIFICA: Polonia 16, Montenegro 10, Danimarca 10, Romania 6, Armenia 6, Kazakhstan 2

GIRONE F

ore 20:45 Lituania-Scozia

ore 20:45 Malta-Inghilterra

ore 20:45 Slovacchia-Slovenia

CLASSIFICA: Inghilterra 14, Slovacchia 12, Slovenia 11, Scozia 8, Lituania 5, Malta 0

