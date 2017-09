Roma Chapecoense/ Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Roma-Chapecoense (LAPRESSE)

Venerdì 1 settembre 2017 si disputa la partita amichevole tra la Roma e i brasiliani della Chapecoense: appuntamento allo stadio Olimpico dalle ore 20:45. Si gioca a quasi un anno di distanza dalla tragedia aerea che il 28 novembre scorso è costata la vita a quasi tutta la squadra della Chapecoense, la quale si stava recando a Medellin (Colombia) per la finale della Copa Libertadores contro l’Atletico Nacional. Che in seguito all’incidente ha proposto di assegnare ex aequo il trofeo, diventato quindi il primo alloro nella bacheca del club brasiliano. Sul volo LaMia 2933 diretto a Medellin erano imbarcate 77 persone: se ne sono salvate 6 tra cui i giocatori della Chapecoense Neto, Jackson Follmann e Alan Ruschel.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA (AMICHEVOLE)

L’amichevole tra Roma e Chapeconense, il cui ricavato sarà girato interamente al club brasiliano, sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sport Mix HD (il numero 106) e Sport Plus HD (n.205): telecronaca dalle ore 20:45. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI

Nell’amichevole contro la Chapecoense, Di Francesco non avrà a disposizione giocatori convocati dalle rispettive nazionali tra cui anche gli azzurri De Rossi, Pellegrini ed El Shaarawy. Ai box per problemi fisici invece i terzini Karsdorp, Bruno Peres, Nura ed Emerson Palmieri. Nel 4-3-3 di partenza dovrebbero trovare spazio il portiere Skoprupski, i difensori centrali Fazio e Juan Jesus e i terzini Ciavattini e Anocic. A centrocampo probabile presenza dal 1’ per Nainggolan, non selezionato dal Belgio per le qualificazioni mondiali; con lui previsti Gonalons e Gerson. Tridente d’attacco con Defrel e Perotti ai fianchi del giovane centravanti Tumminello. La Chapeconense ha disputato l’ultimo match di campionato con Jandrei tra i pali, Grolli e Fabricio Bruno a protezione dell’area, Apodi terzino a destra e Reinaldo sulla fascia mancina; a centrocampo Luiz Antonio e Moises Ribeiro, trequartista centrale Lucas Mineiro, esterni alti de Melo ed Arthur e punta avanzata Wellington Paulista. Probabile che il tecnico Europio mescoli le sue carte per dare spazio a chi ha giocato meno di recente.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

Per la Roma il momento non è dei più felici, dopo il ko per 1-3 subito dall’Inter nella seconda giornata del nuovo campionato. I giallorossi hanno fornito una prestazione positiva ma hanno pagato una buona dose di sfortuna (tre pali) e le disattenzioni difensive, capitalizzate al meglio da un’Inter più cinica. Nel turno d’esordio invece la squadra di Eusebio Di Francesco aveva fatto più fatica sull’ostico campo dell’Atalanta, uscendone però con i tre punti in tasca grazie ad una furba punizione di Aleksandar Kolarov, uno dei nuovi acquisti estivi. Roma che nel frattempo ha conosciuto gli avversari per la fase a gironi di Champions League: nel gruppo C De Rossi e compagni se la vedranno con Atletico Madrid, Qarabag (Azerbaijan) e Chelsea. Non un sorteggio facile per una Roma che sta cercando di assimilare in fretta i dettami del nuovo allenatore oltre ai diversi volti nuovi. La Chapecoense è attualmente impegnata nel campionato Brasileiro di Serie A: dopo 22 giornate la squadra di mister Vinicius Eutropio si trova al sedicesimo posto in classifica con 25 punti, gli stessi dell’Avaì che però registra una peggior differenza reti. Zona retrocessione quindi per i biancoverdi che lunedì hanno perso 1-0 proprio sul campo dell’Ava, facendosi agganciare in classifica.

© Riproduzione Riservata.