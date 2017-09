Torino Matera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Torino Matera, Scirea Cup 2017 (Foto LaPresse)

Torino Matera si gioca alle ore 20:30 di venerdì 1 settembre: è la partita che inaugura la Scirea Cup 2017, torneo riservato alla categoria Allievi (parliamo di Under 16) e che è dedicato alla memoria di Gaetano Scirea, ex difensore della Juventus e della Nazionale, torneo che quest'anno è stata spostato a settembre. Si gioca a Matera, ma le prime fasi della competizione saranno itineranti e toccheranno varie città del Sud Italia. Il settore giovanile del Torino è tra i più floridi d'Italia e questo torneo sarà sicuramente una vetrina molto importante per i tanti ragazzi che fanno parte della selezione Under 16 allenata da Omar Nordi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DELLA SCIREA CUP

Torino Matera non sarà trasmessa in diretta tv, ma per tutti gli appassionati c'è una bella notizia: il sito ufficiale della manifestazione - www.coppagaetanoscirea.it - darà la possibilità di seguire la partita inaugurale del torneo in diretta streaming video, senza costi e disponibile per tutti.

IL CONTESTO DEL MATCH

Il campionato di categoria deve ancora partire, ma questo torneo è senza dubbio un ottimo test per tanti ragazzi che sognano di mettersi in mostra e di poter arrivare, magari proprio alla fine della Coppa Scirea, a catturare l'attenzione dello staff della prima squadra. Stesso discorso per l'Invicta Matera, squadra satellite del Matera Calcio con diversi giovani che non hanno più di 16 anni e che cullano il sogno di diventare calciatori professionisti di successo, calcando un giorno i campi della Serie A. Torino e Matera daranno il via a questa edizione della Scirea Cup: i granata e gli abruzzesi sono inseriti nel girone A, che comprende anche Fidelis Andria e Viktoria Plzen. Infatti, a riprova del carattere e dell'importanza internazionale di questo torneo giovanile che si svolgerà tra la Basilicata e la Puglia con finale prevista nella giornata del 7 settembre, vi sono anche due squadre straniere.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Torino dovrebbe presentarsi a questa partita inaugurale con un 4-3-3. In porta dovrebbe giocare Lorenzo Fontana, mentre la difesa a 4 sarà composta quasi sicuramente da Samuele Scotto e Manuel Famà sugli esterni, con Alberto Ottone e Alessandro Leggero come centrali. Il tecnico dei ragazzi Under 16 del Torino ha qualche dubbio per quanto concerne la mediana, dove comunque sembra sicuro di una maglia Federico Rotella. Nel tridente di attaccanti dovrebbero invece trovare spazio Modou Diagne, Francesco Bongiovanni ed uno tra Lorenzo Tassone e Leonardo D'Ambrosio.

Il Matera dovrebbe presentarsi a questo match con il 4-4-2, mentre per quanto riguarda chi scenderà in campo ci sono ancora diverse opzioni sul tavolo, visto che per questa formazione giovanile che gravita nell'orbita del Matera Calcio, tornei simili sono una grande occasione per mettere in vetrina i propri giovani.

