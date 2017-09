Tunisia Congo/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Tunisia Congo (LaPresse)

Tunisia Congo è la partita in programma oggi venerdi 1 settembre 2017 alle ore 22.00 (secondo il fuso italiano) attesa all’Stade Olympique de Rades, valida per il torneo africano delle qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. Congo e Tunisia sono inserite nel raggruppamento A della zona geografica africana assieme alla Guinea e la Libia: l’attuale classifica dopo due giornate vede in testa appaiate con 6 punti proprio la Tunisia e il Congo mentre seguono ancora ferme a zero punti ed ormai fuori dai giochi la Guinea e la Libia. Dunque un incontro decisivo che mette in palio una fetta importante per il passaggio del turno verso la qualificazioni ai Campionati del Mondo. Visto l’equilibrio in termini di punteggio potrebbe risultare fondamentale anche la differenza reti che al momento premia il Congo con il suo +5 rispetto al +3 della Tunisia. La formazione di Maaloul nella prima giornata ha battuto la Guinea per 2-0 con reti di Abdennur e Ben-Hatira e la Libia per 1-0 grazie al gol di Khazri su calcio di rigore. La Repubblica Democratica del Congo, invece, ha battuto per 4-0 la Libia grazie alle reti di Mubele, Bolingi e doppietta di Mbokani e per 2-1 la Guinea in trasferta grazie ai gol di Kebano e Bolasie che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio di Soumah su calcio di rigore.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo infine che la partita tra Tunisia e Congo sarà visibile in diretta tv sulla tv digitale di Premium: appuntamento quindi alle ore 22.00 sul canale Premium Sport, con diretta streaming video garantita sull’app Premium Play, chiaramente riservata ai soli abbonati.

LE PROBABILI FORMAZIONI

La Tunisia dovrebbe disporsi sul terreno di gioco con un classico 4-4-2 nel quale ci sarà il portiere Moez Ben Cherifia ed indifesa Siam Ben Youssef sulla destra, Khenissi al fianco di Maaloul nel mezzo e Bedoui a spingere sulla corsia mancina. In mezzo al campo Chalali e Meriah, con Ben Amor che potrebbe agire da classica ala destra e Sassi sul lato mancino. In avanti molto probabile l’utilizzo dal primo minuto di Msakni e l’altro Youssef. La Repubblica Democratica del Congo potrebbe affidarsi ad un modulo speculare con Ley Matampi a difendere i pali, Ikoko nel ruolo di terzino destro, Bakambu nel mezzo con N’Sakala e Bokadi sulla corsia mancina. A centrocampo Mbemba in coppia con Kakuta, Zakuani sulla fascia mancina mentre a spingere sull’out destro Maghoma. In avanti il duo composto da Kabananga e Ndombe.

LA TATTICA

Da un punto di vista tattico ci sono tutte le premesse per attendersi un incontro piuttosto bloccato anche in ragione dell’importanza della posta in palio. Nelle precedenti gare la Tunisia ha dimostrato di avere qualcosa in più in termini di solidità difensiva per cui è ipotizzabile che possa anche pensare di colpire in contropiede sfruttando le lacune dei propri avversari anche se è bene ricordare che giocando in casa la Tunisia dovrebbe cercare di sfruttare in pieno questo vantaggio.

LE QUOTE E IL PRONOSTICO

I principali bookmaker italiani tra cui anche la snai vedono in questo incontro favorito ma non eccessivamente la Tunisia. Infatti, la quota relativa ad una sua eventuale vittoria è pari a 1,70 contro il 3,35 dell’X e il 5,25 che andrebbe a premiare quanto punteranno sul successo esterno della Repubblica Democratica del Congo.

