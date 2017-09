Us Open 2017/ Fabbiano Lorenzi streaming video e diretta tv, orario delle partite (oggi 1 settembre)

Maria Sharapova affronta il terzo turno agli Us Open 2017 (Foto LaPresse)

La giornata degli Us Open 2017 inaugura il mese di settembre e il terzo turno dello Slam di New York: a partire dalle ore 17 italiane vivremo tutti i match e tra questi c’è anche quello tutto azzurro tra Paolo Lorenzi e Thomas Fabbiano. I due sono arrivati dove mai si erano spinti nel main draw di un Major: le vittorie su Gilles Muller e Jordan Thompson sono state splendide e meritate ma adesso si tratta di affrontare un’altra sfida, perchè giocare contro un connazionale è sempre emotivamente difficile. Il vincente guadagnerà gli ottavi di finale, punto altissimo per due giocatori che, non baciati dallo straordinario talento di altri, sono encomiabili per impegno e dedizione. Come premio ci sarà il vincitore della sfida tra Kevin Anderson e Borna Coric, e dunque magari un’altra possibilità di fare strada.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE GLI US OPEN

Gli Us Open 2017 sono in diretta tv su Eurosport ed Eurosport 2, che copriranno i match più importanti provando a dare risalto, al netto delle scelte della regia internazionale, ai match degli italiani. Ricordiamo la possibilità di assistere al torneo di tennis in diretta streaming video: per attivare l’applicazione Eurosport Player è necessario pagare una quota per l’iscrizione, mentre gli abbonati a Sky si potranno avvalere di Sky Go la cui attivazione su tablet e smartphone non richiede costi aggiuntivi.

I BIG MATCH ATP

Sicuramente nel tabellone maschile c’è una sfida che balza sulle altre: quella tra il canadese Denis Shapovalov e il britannico Kyle Edmund. Il primo ha dimostrato che la vittoria su Rafa Nadal a Montréal non era un fuoco di paglia e, nella notte di Flushing Meadows, ha sconfitto anche Jo-Wilfried Tsonga, testa di serie numero 8, e si prepara a fare il grande salto nel ranking mondiale. Il secondo ha 22 anni ed è uno dei giovani più interessanti sul circuito; già un anno fa aveva centrato gli ottavi eliminando tra gli altri John Isner, e adesso punta allo stesso risultato per confermare il suo valore e provare il passo in più. Marin Cilic invece gioca contro Diego Schwartzman: il gigante croato, campione tre anni fa, ha un tabellone spalancato dall’eliminazione di Sasha Zverev e punta dritto verso la seconda finale Slam consecutiva. Le insidie ovviamente ci sono, ma a oggi è difficile pensare che Cilic possa mancare l’obiettivo.

I BIG MATCH WTA

A livello di tabellone, la sfida più “alta” tra quelle del terzo turno Wta oppone Petra Kvitova a Caroline Garcia; entrambe però, un po’ per la superficie, le condizioni fisiche (della ceca) e la discontinuità (della francese) non sono le grandi favorite per il titolo. Le quali vanno cercate altrove: Garbine Muguruza per esempio gioca contro Magdalena Rybarikova ed è a caccia del secondo Slam consecutivo (terzo in carriera), ma deve stare attenta perchè la slovacca è tornata sui livelli di qualche anno fa e lo ha dimostrato arrivando in semifinale a Wimbledon, dove proprio la spagnola ne aveva interrotto la corsa lasciandole appena due game. Maria Sharapova, dopo aver sofferto contro Timea Babos (vittoria in rimonta) sfida la diciottenne Sofia Kenin, già vincitrice della Fed Cup juniores e dell’Orange Bowl, uno dei tornei giovanili più importanti. Attenzione a Sloane Stephens, che è tornata in grande forma: per lei l’avversaria è Ashleigh Barty, straordinaria doppista e tornata a giocare dopo un lungo stop.

