Video/ Brasile Ecuador (2-0): highlights e i gol della partita (Qualificazioni Mondiali 2018)

Video Brasile Ecuador (LaPresse)

Il Brasile trionfa in casa contro l’Ecuador per 2-0 e fa 9 su 9: la formazione verdeoro già messa da tempo in sicurezza la qualificazione ai Mondiali 2018 di Russia, si presenta alla competizione iridata con un bilancio straordinario di 9 sfide vinte su 9 disputate di seguito e con un bilancio reti fissato sul 37 a 10. Un successo invidiabile per la formazione del Tite che anche ieri ha dato spettacolo fin dal primo tempo, anche se al duplice fischio dell’arbitro il tabellone era stato fermato sul 0-0. La vera magia ha quindi luogo nella seconda frazione della partita, quando prima Paulinho e poi Coutinho, rispettivamente al 69’ e al 76’ firmano il 2-0. Proprio Paulinho si era già fatto vedere nel primo tempo con qualche occasione pericolosa messa in campo già dal 7^ minuto, ma i brasiliani non riescono a graffiare nonostante le tante occasioni create. All’intervallo poi ha suscitato una certa preoccupazione i campo tra Miranda e l’ex rossonero Tiago Silva: alla fine del primo tempo il nerazzurro ha infatti ricevuto un brutto colpo alla testa che ha necessitato di alcuni controlli approfonditi.

LE STATISTICHE

Provando a leggere la partita tra Brasile e Ecuador nelle statistiche notiamo subito come i brasiliani di fatto abbaino dominato la sfida, nel tabellone come in campo. Se controlliamo i, numeri relativi al possesso palla notiamo che i verde loro hanno messo a bilancio un buon 64% contro il 36 % avversario, oltre che 16 tiri di cui 10 in porta e 23 punizioni, contro i 4 tiri ecuadoregni (di cui 1 solo verso lo specchio) e le appena 18 punizioni. A favore dell’Ecuador le statistiche relative alla parate: ben 8 quelle necessarie contro l’1 sola da parte di Alisson, che ha be difeso lo specchio del Brasile: non un gran successo quindi per gli ospiti, che sono stati colti spesso in fuorigioco (4 contro 1 verde oro), ma che sono stati meno penalizzati dalla direzione di gara con solo 2 cartellini gialli contro i 3 guadagnati dai padroni di casa.

