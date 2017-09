Video/ Francia Olanda (4-0): highlights e gol della partita (qualificazioni mondiali)

Video Francia Olanda (LaPresse - repertorio)

Francia travolgente contro l’Olanda nel big-match del giovedì per le qualificazioni mondiali verso Russia 2018. Infatti il match di Saint Denis si è risolto con un perentorio 4-0, punteggio con il quale la Francia ha distrutto l’Olanda, che adesso vede allontanarsi di molto anche l’obiettivo del secondo posto. Eliminazione dunque ad un passo per la Nazionale di Dick Advocaat, una botta pesante per l’Olanda che già non era riuscita a partecipare ad Euro 2016; per la Francia invece tutto bene, anche grazie alla contemporanea sconfitta della Svezia contro la Bulgaria, che ha separato la coppia che era al comando del girone A: adesso la Francia comanda con 3 punti di vantaggio sugli scandinavi e di conseguenza vede molto più vicina la Russia, con la trasferta in Bulgaria che sembra essere rimasta l’unico vero ostacolo. Una serata dunque trionfale per Didier Deschamps, grazie al gol iniziale di Griezmann al 14’ minuto di gioco, alla doppietta di Lemar e infine al sigillo di Mappe: vero che al 70’ il punteggio era ancora di 1-0, ma il crollo finale fa molto male all’Olanda.

LE STATISTICHE

Dando uno sguardo alle principali statistiche di Francia-Olanda, notiamo innanzitutto l’enorme differenza nel numero di tiri in porta, 13 per la Francia e uno solo per l’Olanda. Differenza davvero imbarazzante per gli ospiti e che da solo potrebbe bastare per spiegare la partita e la meritata vittoria francese. Il numero complessivo di tiri è stato 20-5 per la Francia, che domina anche nei calci d’angolo (7-3) e nel possesso palla, che è stato al 61% per gli uomini del c.t. Deschamps. Dal punto di vista disciplinare è da sottolineare naturalmente l’espulsione di Kevin Strootman per doppia ammonizione al 15’ del secondo tempo, che ha spento un’Olanda fino a quel momento sotto di un solo gol. Ammoniti invece tre giocatori francesi, cioè Griezmann, Lacazette e Kurzawa.

CLICCA QUI PER IL VIDEO SKY CON GOL E HIGHLIGHTS DI FRANCIA-OLANDA (4-0)

