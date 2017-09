Video/ Portogallo Far Oer (5-1): highlights e i gol della partita (Qualificazioni Mondiali 2018)

Video Portogallo Far Oer (LaPresse)

Il Portogallo passeggia sulla nazionale delle Far Oer nel match di qualificazione ai Mondiali 2018 di Russia: il tabellone parla chiaro fissato a 5-1, dopo una sfida chiaramente a senso unico nonostante la buona volontà nella formazione nordica. La partita giocata a Porto è stata subito indirizzata dai padroni di casa con Cristiano Ronaldo, in gol i al terzo minuto di gioco: una ventina di minuti dopo è sempre il bomber del Real Madrid a confermarsi firmando il 2-0 dal dischetto. Nella prima frazione ecco l’unico squillo da parte delle Far Oer con Baldvisson in gol al 38, ma si tratta solo di un fuoco fatuo per la compagine nordica. Nella seconda frazione di gioco infatti ci pensa già al 58’ Carvalho, su assist di Ronaldo, con Cr7 di nuovo in rete al 65’. Chiude la sfida Oliveira al 84’senza particolare affanno, e giusto per lo sfizio personale.

LE STATISTICHE

Anche nei numeri vediamo subito che la partita tra Portogallo e Far Oer on ha avuto storia: ai lusitani sono andati infatti tutte le statistiche più importanti, che ora vedremo nel dettaglio. Il Portogallo infatti ha segnato il numero più alto nel possesso palla (73%contro il 27% ospite)oltre al più alto numero di tiri (26 contro 6) di tiri in porta (12 contro 4) e di tiri fermati, 8 contro 1. Ai rossoverdi sono andati anche i dati relativi i corner (5 e 1) oltre che le statistiche sui passaggi con 748 passaggi completati su un totale di 804. Male i numeri delle Far Oer con 181 passaggi completati ma solo 1 corner a favore e con 7 parate da parte del numero 1 Nielsen: male anche le rimesse laterali con 18 delle Far Oer contro le 22 de Portogallo a cui però sono stati fischiati due fuorigioco.

