Atalanta Sassuolo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Atalanta Sassuolo sarà diretta dall'arbitro Manganiello; si gioca alle ore 15.00 di domenica 10 settembre: due delle deluse di questo inizio di stagione si affrontano nella terza giornata di Serie A. Atalanta e Sassuolo vogliono iniziare a macinare punti, anche perché si tratta sostanzialmente di un vero e proprio scontro diretto. Ecco perché nessuna delle due formazioni vuole regalare punti ad una concorrente che potrebbe dare filo da torcere nel corso della stagione. L'Atalanta vuole prepararsi al meglio al battesimo in Europa League, una competizione che a Bergamo attendono da mesi dopo la strepitosa ultima stagione. Situazione diversa in casa Sassuolo, dove si è chiuso un ciclo con l'addio di mister Di Francesco: Bucchi ha le idee chiare e vuole conquistare una vittoria già contro l'Atalanta per dimostrare che i neroverdi sono squadra che va temuta. Sarà una bella gara anche perché entrambe le formazioni non disdegnano il bel calcio e la possibilità di mettere in mostra tutto il loro potenziale. Tanti giovani di qualità in campo: da Caldara a Petagna passando anche per Politano, Duncan e tanti altri che vorranno dimostrare di valere la massima serie.

Atalanta-Sassuolo, domenica 10 settembre alle ore 15.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky, sul canale numero 253 del satellite, ovvero Sky Calcio 3 HD. Ci sarà anche la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video via internet, sempre per chi sarà munito di un abbonamento Sky, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

La formazione bergamasca ha dimostrato a Napoli nell'ultimo turno di serie A di potersela giocare con tutte a viso aperto. Addirittura in vantaggio, i nerazzurri non hanno poi saputo mantenere il gol di Cristante cadendo sotto i colpi di quella che è una vera e propria corazzata. La squadra di Gasperini ha iniziato la stagione con due sconfitte, anche se quella con la Roma alla prima giornata ha lasciato molto amaro in bocca per qualche occasione sprecata. Bene in amichevole contro l'Alessandria nel corso dello scorso weekend anche se resta da migliorare il lavoro in attacco. Sassuolo che invece arriva dai tre gol presi all'Olimpico di Torino contro la squadra di Sinisa Mihajilovic. Una battuta d'arresto alquanto pesante per i granata che hanno messo in mostra la fragilità difensiva. L'unica vittoria del Sassuolo nelle ultime tre gare risale alla Coppa Italia con il 2-0 rifilato allo Spezia. Resta ora da capire se i neroverdi possono comunque essere protagonisti nel corso di questa stagione.

La curiosità legata ai precedenti della sfida tra Atalanta e Sassuolo è quella che l'Atalanta ha vinto due sfide, per il resto solo pareggi. Dunque nelle ultime cinque l'Atalanta sembra aver avuto qualcosa di più rispetto al Sassuolo che ha nei bergamaschi un autentico tabù da sfatare. Nella scorsa stagione la gara giocata in terra lombarda terminò con il risultato di 1-1: sull'errore grave di Caldara segnò Pellegrini per il Sassuolo mentre Cristante portò il risultato sull'1-1. Sarà una gara combattuta anche perché difficilmente le due squadre restano a secco. La vittoria più larga è per 2-1: fu ottenuta dall'Atalanta nel 2015. Oggi ci si aspetta molto di più da queste due squadre che possono dire la loro senza problemi anche perché si tratta di una sfida di primo livello che entrambe vogliono portare a casa per la gioia dei rispettivi tifosi. Attesa anche una buona cornice di pubblico a Bergamo come sempre anche perché sarà una sfida che dirà molto in vista dell'esordio europeo che ci sarà a breve per l'Atalanta di Gasperini.

Parlando della probabile formazione dell’Atalanta, migliora la condizione di Caldara, che punta a riprendere posto al centro della retroguardia dei nerazzurri, anche se potrebbe avere ancora la meglio Palomino. Duello sloveno per un posto sulla trequarti tra Kurtic e Ilicic, con il primo che dovrebbe essere leggermente favorito. Continua invece la ‘maledizione’ di Spinazzola, stavolta fermo per un problema alla caviglia. Passando invece al Sassuolo, mister Bucchi potrebbe cambiare qualcosa a centrocampo, dove spicca il caldo ballottaggio fra Missiroli e Sensi. In attacco titolare Falcinelli, sostenuto da Berardi e Politano nel consueto 4-3-3.

Dando un'occhiata alle quote non si può che partire dalla quota Bwin per quanto concerne la vittoria dell'Atalanta in casa. Infatti i bergamaschi vengono quotati a 1.55, a dimostrazione di quanto siano dati per favoriti nonostante l'incontro non sia semplicissimo. Il pareggio invece viene quotato a 3.90 con la vittoria del Sassuolo addirittura a 6.00 che potrebbe dunque stuzzicare gli scommettitori più coraggiosi.

