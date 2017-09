Benevento Torino/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Benevento Torino (LaPresse)

Benevento-Torino sarà diretta dall'arbitro Abisso e si gioca alle ore 18.00 di domenica 10 settembre; siamo nella terza giornata di Serie A 2017-2018 e sarà una gara molto intrigante, vista la voglia di punti che entrambe le formazioni hanno. I giallorossi vogliono regalare un successo ai propri tifosi, che già contro il Bologna si aspettavano qualcosa di più di una sconfitta, mentre i granata vogliono lottare per l'Europa quest'anno e perciò sono determinati a fare risultato pieno contro il Benevento di mister Baroni. Sarà una bella gara visto che entrambe le formazioni amano il bel gioco e in queste prime due giornate di serie A hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per fare bene. Benevento che comunque ha a suo discapito l'esordio in massima serie e perciò una certa inesperienza che potrebbe però risultare anche uno stimolo per i ragazzi di Baroni. In casa Torino si vuole dimenticare la scorsa stagione, molto deludente, e si vuole guardare alla possibilità concreta di conquistare l'Europa che conta. Belotti potrebbe essere la mina vagante per un Benevento che ha mostrato fin qui una difesa non proprio solida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Benevento-Torino, domenica 10 settembre alle ore 18.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky, sui canali numero 206 e 252 del satellite, ovvero Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 2 HD. Ci sarà anche la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video via internet, sempre per chi sarà munito di un abbonamento Sky, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

IL CONTESTO DEL MATCH

La cosa che sorprende dell'inizio di stagione dei sanniti è la sterilità sotto porta. Un solo gol fin qui segnato tra serie A e Coppa Italia e porta la firma del giovane talento scuola Roma, Amato Ciciretti. Al di là del suo gol, i giallorossi non sono riusciti a trovare la via del gol e hanno anche mostrato una scarsa solidità difensiva. Nelle ultime tre gare sono ben otto i gol subiti: quattro dal Perugia, tre dalla Sampdoria e uno dal Bologna in casa. Un ruolino da invertire assolutamente. Mentre il Torino sembra aver costruito una difesa più solida, anche perché i granata ora vogliono dimostrare di potersi giocare le proprie carte per l'Europa League. La formazione di mister Mihajilovic è uscita rinforzata dal mercato estivo e soprattutto ha trovato un tridente con Belotti, Iago e Ljajic che sono pronti a far male. Sono undici i gol segnati nelle ultime tre gare ufficiali tra cui spicca il 7-1 interno col Trapani in Coppa Italia.

Una piccola curiosità in merito alla sfida del Vigorito è quella che queste due formazioni non si sono mai affrontate. Benevento che è all'esordio assoluto in serie A e che in serie B ha giocato solamente nella scorsa stagione. Esordio assoluto per gli stregoni che comunque ora hanno bisogno di punti per muovere una classifica che inizia già a far paura ai tifosi che di certo non vedono di buon occhio i zero punti attuali. La squadra di Mihajilovic invece vuole ottenere un'altra vittoria che permetterebbe di arrivare a sette punti e di lottare per le zone alte della classifica. I granata hanno tutte le carte in regola per fare bene, anche considerando una rosa molto ben attrezzata. Arrivato anche l'attaccante francese, Mbaye Niang, che potrebbe risultare decisivo per gli schemi dell'ex tecnico della Sampdoria e del Milan. Ci sarà da divertirsi al Vigorito anche perché nessuna delle due vuole perdere punti in una gara che è già molto importante per entrambe.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Ci attendiamo il Benevento in campo oggi con il modulo 4-4-2. Nella difesa sannita Di Chiara potrebbe essere preferito a Letizia. Mister Baroni potrebbe dare spazio ai nuovi Lazaar, Memushaj e Iemmello: quest’ultimo farebbe coppia con Coda in attacco. La sosta invece è stata utile in casa granata per recuperare Baselli e Boye, che però dovrebbero entrambi partire dalla panchina. Al Vigorito potrebbe essere confermato Barreca a sinistra, modulo 4-2-3-1 con Iago Falque, Ljajic e Berenguer in appoggio al centravanti Belotti.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per quel che riguarda le quote per le scommesse, la vittoria del Benevento viene quotata da Bwin a 4.50, per cui sanniti molto sfavoriti, almeno sulla carta. Il pareggio viene quotato a 3.70, mentre il colpo del Torino in casa del Benevento viene dato a 1.80, per cui ci si aspetta la vittoria dei granata in casa campana.

