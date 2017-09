Bologna-Napoli/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Bologna-Napoli, LaPresse

Bologna-Napoli, diretta dal signor Piero Giacomelli della sezione di Trieste (al suo fianco ci saranno i guardalinee Alassio e Peretti, il quarto uomo La Penna e i var Valeri e Nasca), è il match che chiuderà il programma della terza giornata di Serie A 2017-18, calcio d'inizio alle ore 20.45 di domenica 10 settembre 2017 presso l'impianto "Dall'Ara" nell'omonimo capoluogo dell'Emilia-Romagna.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Bologna-Napoli in programma domenica sera godrà della migliore copertura possibile sia su Sky Sport che su Mediaset Premium. La pay-tv satellitare propone la diretta tv dell'incontro sui canali 201, 206 e 251 offendo la visione ai clienti abbonati ai pacchetti Sport e/o Calcio; la pay-tv del digitale terrestre trasmetterà la gara sui canali 370 e 380. Per chi fosse impossibilitato a seguire il match da casa c'è la possibilità di seguirlo in diretta streaming video utilizzando senza costi aggiuntivi i servizi Sky Go e Premium Play per smartphone e tablet, chi ha un notebook può collegarsi via browser agli indirizzi http://skygo.sky.it e http://play.mediasetpremium.it

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA

Per il Bologna il Napoli rievoca solamente brutti ricordi: negli ultimi anni infatti i felsinei sono stati pesantemente ridimensionati dai partenopei, anche se le prime due giornate di campionato non hanno di certo riservato brutte sorprese ai rossoblù che sono usciti indenni dallo scontro diretto con il Torino e hanno battuto di misura il neopromosso Benevento anche grazie al var che ha annullato il gol di Lucioni a tempo praticamente scaduto. La speranza dei tifosi petroniani è che questa sia un'annata decisamente meno avara di soddisfazioni e che gli uomini di Donadoni non si accontentino di una tranquilla salvezza, tirando i remi in barca a diverse giornate dalla fine. Mancheranno Falletti e Torosidis gli unici che non possono essere arruolabili nella sfida contro quella che lo scorso anno si rivelò la terza forza del campionato italiano.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI

Sebbene il Napoli non sia cambiato di una virgola rispetto allo scorso anno, gli uomini di Sarri sembrano aver compiuto un ulteriore salto di qualità, come dimostra la vittoria sofferta ma di carattere contro l'Atalanta nell'ultimo turno: solamente dodici mesi fa i partenopei avrebbero avuto molte più difficoltà a strappare i tre punti contro un avversario coriaceo come la squadra di Gasperini. L'altra buona notizia per i tifosi partenopei, oltre alla qualificazione ai gironi di Champions League (e a un sorteggio benevolo), è la permanenza di Pepe Reina che alla fine ha deciso di rimanere, almeno fino a gennaio, ignorando per il momento le sirene del Paris Saint Germain. Il saluto dell'estremo difensore spagnolo (visibilmente emozionato, lacrime trattenute a stento) alla curva a fine gara aveva il sapore dell'addio che invece a quanto pare è rimandato. In vista della gara di Champions in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk, Sarri dovrebbe far riposare Hysaj e Jorginho, spazio dunque a Maggio e Diawara.

I PRECEDENTI

Come dicevamo, i precedenti tra Bologna e Napoli non sono certo incoraggianti per i felsinei, basta semplicemente ricordare come finì l'ultima volta al Dall'Ara con i partenopei che travolsero letteralmente i padroni di casa con un roboante 7 a 1 (triplette di Hamsik e Mertens, oltre alla perla di Insigne). L'ultimo successo dei rossoblù risale invece al 6 dicembre 2015 quando Donadoni impartì una lezione di calcio a Sarri (al suo primo anno a Napoli) vincendo per 3 a 2, con Higuain che nel finale segnò due gol insufficiente però a evitare la sconfitta. Senza dimenticare il doppio successo esterno al San Paolo tra il 16 e il 19 dicembre 2012, quando il Bologna si impose sia in campionato che in coppa. Dal 2006 a oggi il bilancio è di dodici vittorie per i partenopei, cinque successi per i felsinei e tre pareggi.

QUOTE E PRONOSTICI

La vittoria del Napoli appare decisamente scontata sui siti di scommesse on-line, Unibet ha infatti fissato ad appena 1,35 la quota per il 2, mentre per il pareggio Bwin propone una vincita che moltiplica di 5 volte la giocata, ancora più alta la quota di 10,00 che Bet365 ha stabilito per l'1 del Bologna. Dati i precedenti e la natura prettamente offensiva dei partenopei, su PaddyPower l'Over (1,62) è caratterizzato da una quota più bassa rispetto all'Under (2,25). Infine è doveroso sottolineare che Betclic propone una quota di 8,50 per il risultato esatto di 3-0 in favore degli uomini di Sarri.

