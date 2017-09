Cagliari Crotone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cagliari-Crotone (LAPRESSE)

Cagliari Crotone sarà diretta dall'arbitro Doveri; si gioca alle ore 15.00 di domenica 10 settembre. Già clima da sfida salvezza alla terza giornata di Serie A, la formazione di Rastelli ha voglia di regalare una gioia ai propri tifosi per il debutto della Sardegna Arena. Dopo l'ottima gara disputata a San Siro contro il Milan e ingiustamente persa, i rossoblu non vogliono perdere altri punti. Contro ci sarà un Crotone pronto a dare battaglia su ogni campo per evitare la grande sofferenza della scorsa stagione quando la salvezza arrivò solamente negli ultimi minuti dell'ultima giornata. Sarà gara vera anche perché nessuna delle due avrà voglia di regalare punti ad una diretta concorrente vista l'importanza del match. Crotone che comunque ha già un punto in classifica e vuole fare il colpaccio fuori casa per dimostrare di non essere più la squadra cuscinetto vista nella scorsa stagione. Ci sono tutti i presupposti per vedere una gara divertente e ricca di gol anche perché le difese non sembrano certo dei muri per cui lo spettacolo è garantito.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Cagliari-Crotone, domenica 10 settembre alle ore 15.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky, sul canale numero 255 del satellite, ovvero Sky Calcio 5 HD. Ci sarà anche la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video via internet, sempre per chi sarà munito di un abbonamento Sky, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

IL CONTESTO DEL MATCH

Il Cagliari arriva da un inizio di stagione molto complicato ma che comunque ha visto i sardi mostrare un ottimo carattere. All'esordio contro la Juventus i tre gol subiti non hanno dato giustizia ad un primo tempo ottimo dei ragazzi di Rastelli. Mentre alla seconda giornata è arrivata la sconfitta ingiusta contro il Milan: i rossoneri hanno avuto la meglio sul Cagliari grazie ad un piazzato di Suso, anche se i sardi avrebbero meritato qualcosa in più. Vittoria nell'amichevole contro il Tortoli per 2-0. Invece il Crotone ha iniziato male con il Milan, partita nata storta vista l'espulsione di Ceccherini dopo pochi minuti. A preoccupare però è la sterilità dell'attacco che è a quota zero reti segnate: un dato non poco allarmante per una formazione che deve salvarsi. Nonostante il ritorno di Budimir e la conferma di Trotta, i rossoblu non sono riusciti a trovare la via del gol in casa contro il Verona di Pecchia.

Guardando agli ultimi 5 precedenti non può che balzare all'occhio un dato, e cioè che il Cagliari ha vinto in tre occasioni mentre solo in una il Crotone, oltre ad un pareggio. Le due squadre si sono affrontate anche in serie B e il Cagliari lottava per la promozione diretta. Nello scorso campionato fu una bella gara quella che si giocò in Sardegna e che vide i sardi avere la meglio sui calabresi per 2-1 grazie alle reti segnate da Di Gennaro e Padoin mentre non bastò un gol meraviglioso di Stoian per ottenere punti per gli ospiti. La vittoria più larga è un 4-0 del Cagliari contro i calabresi ottenuto due stagioni fa quando entrambe riuscirono ad agguantare la promozione in massima serie. Il Cagliari riuscì a strapazzare gli uomini allora guidati da Juric grazie ai gol di Farias, Deiola, Sau e Giannetti. La curiosità è che tutti e quattro attualmente sono ancora nella rosa del Cagliari e potrebbero avere spazio proprio contro il Crotone nella gara della terza giornata di serie A. Sarà una gara divertente e perciò vale la pena seguirla.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Joao Pedro ha smaltito la contusione al costato rimediata a Milano e di copnseguenza dovrebbe essere titolare nella formazione del Cagliari, che scenderà in campo con il modulo 4-3-1-2: mister Massimo Rastelli in attacco potrebbe schierare subito il nuovo acquisto Pavoletti al fianco di Farias. Passando invece al Crotone, la sosta è stata importante per mister Davide Nicola, che recupera Tonev e Rohden per la gara in Sardegna. Arruolabile Ceccherini, può dunque finire in panchina Ajeti. Modulo 4-4-2, in attacco la coppia formata da Trotta e Budimir.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Passando invece alle quote per gli amanti delle scommesse, Bwin propone la vittoria del Cagliari a 1.65, dunque sardi nettamente favoriti. Molto difficile secondo i pronostici il pareggio che viene dato a 3.80, mentre il colpaccio dei calabresi è proposto addirittura a 5.80 e potrebbe stuzzicare gli scommettitori più coraggiosi.

