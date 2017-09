Classifica Vuelta 2017 / Froome maglia rossa, il trionfo a Madrid (oggi, 21^ tappa)

Classifica Vuelta: Chris Froome (LaPresse)

La Vuelta 2017 oggi vive la sua classica passerella finale a Madrid: la classifica generale è ormai definitiva, nella capitale spagnola Chris Froome si godrà il trionfo in una corsa che per lui sembrava stregata, visto che per ben tre volte era arrivato secondo. Quest’anno Froome ha cambiato le sue abitudini proprio per vincere finalmente la Vuelta: si è presentato al Tour senza successi, ha vinto la Grande Boucle ma senza dominare e così si è presentato al Giro di Spagna con una condizione forse ancora migliore di quella che aveva in Francia. Complimenti, la tattica è riuscita perfettamente e adesso Chris Froome può godersi la doppietta Tour-Vuelta, che in precedenza nella storia era riuscita solamente a Jacques Anquetil e Bernard Hinault. Il più forte a cronometro, praticamente impossibile da staccare anche in salita con l’unica eccezione di mercoledì: un successo alla Indurain, tanto per rimanere in Spagna (anche se il grande Miguel non vinse mai la Vuelta).

LA CLASSIFICA GENERALE: NIBALI SUL PODIO

Possiamo dunque considerare definitiva la classifica generale della Vuelta, salvo imprevisti nell’ultima tappa completamente pianeggiante a Madrid. Vincenzo Nibali coglie un comunque ottimo secondo posto a 2’15” da Froome e sale sul podio per la seconda volta quest’anno, dopo il terzo posto del Giro d’Italia: solo lo Squalo e Froome hanno un doppio podio nei grandi giri in questo 2017, grandi complimenti dunque a Nibali anche se non è riuscito a conquistare successi se non parziali (a Bormio al Giro, ad Andorra alla Vuelta). Ieri sull’Angliru Ilnur Zakarin ha centrato l’obiettivo di superare Wilco Kelderman, andando così a conquistare il terzo gradino del podio insieme a due campioni che hanno fatto la storia del ciclismo negli ultimi anni. Il russo però tiene giù dal podio per soli 20” Alberto Contador, e questo un po’ dispiace: naturalmente nulla contro Zakarin, ma una foto con Alberto di fianco a Froome e Nibali sarebbe stata la perfetta conclusione della carriera di un campione che ci mancherà moltissimo.

VILLELLA A POIS, TRENTIN CI PROVA

Dando un’occhiata anche alle altre graduatorie della Vuelta 2017, facciamo i nostri complimenti a Davide Villella, che ha matematicamente conquistato la maglia a pois della classifica scalatori, naturalmente all’unica condizione che arrivi al traguardo. Come Froome per quanto riguarda la maglia rossa della generale, anche Villella ha conquistato la maglia ad Andorra alla terza tappa e non l’ha più lasciata, raccogliendo punti quasi ovunque e difendendosi dall’attacco degli scalatori puri sulle grandi salite, meritando così una maglia che all’Italia mancava dal 1956. Questa rischia seriamente di essere l’unica graduatoria che sfuggirà a Chris Froome: in cassaforte il trionfo nella generale e anche nella combinata, il britannico è anche primo nella classifica a punti, ma il suo margine non taglia ancora fuori Matteo Trentin, che se oggi a Madrid riuscisse a calare il poker di successi di tappa potrebbe conquistare in extremis la maglia verde, che in corsa indosserà in “prestito” da Froome, ma che proverà ad aggiudicarsi a pieno titolo.

CLASSIFICA GENERALE

1. Chris Froome (GBR) 79h23’37’’

2. Vincenzo Nibali (ITA) +2’15’’

3. Ilnur Zakarin (RUS) +2’51’’

4. Alberto Contador (ESP) +3’11’’

5. Wilco Kelderman (NED) +3’15’’

6. Wout Poels (NED) +6’45’’

7. Michael Woods (CAN) +8’16’’

8. Miguel Angel Lopez (COL) +8’59’’

9. Steven Kruijswijk (NED) +11’04’’

10. Tejay Van Garderen (USA) +15'36"

