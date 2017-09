Cuneo Prato/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cuneo Prato - LaPresse

Cuneo Prato sarà diretta dall'arbitro Giovanni Nicoletti; si gioca alle ore 16:30 di domenica 10 settembre per la terza giornata del girone A di Serie C 2017-2018. Si tratta di uno scontro che dirà sicuramente qualcosa delle ambizioni di queste due squadre per la stagione: il Prato ha costruito una squadra di buon livello, grazie soprattutto all'arrivo di giocatori in prestito importanti come Piscitella, ex Roma, e di Mattia Bonetto, proveniente invece dalle giovanili dell'Inter. A puntellare la rosa l'innesto di alcune pedine di esperienza come Lino Marzorati sarà sicuramente una buona soluzione per il campionato dei toscani. In casa Cuneo, invece, si vola basso per mantenere la concentrazione ai massimi livelli ed evitare di commettere gli errori del passato: obiettivo primario salvezza per il team di Gardano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Cuneo Prato non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO DEL MATCH

Una vittoria ed una sconfitta sono l'attule score di inizio stagione ottenuto dai piemontesi; gli uomini al servizio di Massimo Gardano nella prima in casa sono caduti a sorpresa contro la Carrarese per effetto di un gol di Tentoni che non sono più riusciti a rimontare. Nella seconda, invece, questa volta battendo le previsioni ed i pronostici, i cuneesi si sono imposti con il punteggio di 1-0 sul difficile campo di Piacenza. In quell'occasione a fare la differenza sono state le sostituzioni, che ricordiamo da questa stagione nel torneo di terza divisione sono state ampliate a 5 rispetto a prima. Proprio l'ingresso a partita in corso di Dell'agnello, entrato a poco meno di 20 minuti dal termine, ha portato al gol della vittoria all'84', mentre i 5 cambi eseguiti dal tecnico di casa non hanno sortito nessun effetto concreto nella manovra offensiva emiliana.

I piemontesi sono tornati a casa con 3 punti preziosi per allontanare le paure ed iniziare a mettere punti in cascina, ma soprattutto per affrontare con il morale alto la prossima sfida casalinga contro il Prato, formazione invece protagonista di un inizio meno fortunato di stagione. Dopo il pesante K.O. di Viterbo, infatti, i toscani di Pasquale Catalano hanno ospitato in casa il Livorno nel primo dei tanti derby stagionali, ottenendo un solo punto al termine di una buona gara. Gli ospiti, dopo lo svantaggio iniziale causato da un'autorete, nel finale hanno agguantato il pari su rigore fra la delusione generale dello Stadio Lungobisenzio, pronto ormai a festeggiare i primi 3 punti stagionali. E invece bisognerà ancora attendere, con la volontà di portarli a casa già dal prossimo turno, per la prima vittoria del campionato gialloblù.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico di casa Gardano è pronto a confermare il 4-3-3 delle scorse gare, in cui Conrotto sarà ancora il leader al centro della difesa insieme a Boni, mentre Gerbaudo potrebbe far rifiatare dall'inizio Marco Cristini. In avanti potrebbero arrivare delle variazioni nello scacchiere titolare, che potrebbe perdere Zamparo per la presenza di Dell'Agnello. Dall'altra parte Catalano opta per un 4-2-3-1 con Alastra in porta, Martinelli e Marzorati in difesa centrali, Badan e Polo sugli esterni. In mediana Guglielmelli e Gargiulo saranno schierati al centro con l'avanzamento di Fantacci a trequartista. In avanti pronti Ceccarelli e Vangi alle spalle di Roman Chanturia.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Padroni di casa favoriti, nel pronostico, secondo le quote fornite dai bookmakers di Snai per questa partita fra Cuneo e Prato. Il segno 1 è attualmente quotato a 2,00, mentre il segno 2 è dato a 3,65. Il segno X è quotato 3,20.

