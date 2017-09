Diretta/ Lazio-Milan info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Lazio-Milan, LaPresse

Lazio-Milan, diretta dal signor Gianluca Rocchi della sezione di Firenze, è sicuramente il match più interessante della domenica pomeriggio, alle ore 15.00 è previsto il fischio d'inizio allo stadio Olimpico di Roma dove si disputerà il match valido per la terza giornata di Serie A 2017-18. Ricordiamo che entrambe le squadre il giovedì successivo saranno protagoniste in Europa League, con la Lazio impegnata in Olanda sul campo del Vitesse mentre il Milan andrà a casa dell'Austria Vienna all'Ernst-Happel Stadion.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Lazio-Milan è disponibile solamente per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto un abbonamento che comprenda il pacchetto Calcio: appuntamento sul canale 251 della piattaforma satellitare. Anche Mediaset Premium proporrà la messa in onda della partita ai suoi abbonati, bisognerà sintonizzarsi sul canale 370 del digitale terrestre, oppure sul canale 380 per usufruire dell'alta definizione. Non mancherà la diretta streaming video per i clienti delle rispettive pay-tv, che possono scegliere tra Sky Go e Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO

Dopo aver espugnato il Bentegodi battendo il Chievo a domicilio 2 a 1 grazie al gol di Immobile nel primo tempo e Milinkovic-Savic nel finale di gara, i biancocelesti nei giorni successivi hanno fatto parlare parecchio di sé soprattutto per le vicende di mercato, con la partenza di Keita Balde Diao approdato al Monaco per la cifra record (per un giocatore prossimo alla scadenza del contratto) di 35 milioni comprensivi di bonus, subito reinvestiti dalla società per l'acquisto di Nani dal Valencia e dei giovani Pedro Neto e Bruno Jordao dallo Sporting Braga. Un affare propiziato da Jorge Mendes, uno dei procuratori più potenti al mondo che nel giro di poche ore ha organizzato il trasferimento di Keita in Francia e ha provveduto a far sbarcare due tra i più interessanti prospetti del campionato portoghese in Italia. Ora la squadra di Simone Inzaghi è attesa al primo vero test probante contro una formazione che nutre davvero grandi ambizioni per questa stagione, riuscirà la Lazio a essere all'altezza degli avversari pur non potendo contare su Felipe Anderson, che probabilmente rimarrà fermo ai box fino ai primi di ottobre?

PROBABILI FORMAZIONI MILAN

I rossoneri, dopo aver battuto nettamente il Crotone allo Scida, alla Scala del Calcio hanno invece fatto più fatica del previsto per avere ragione del Cagliari, inevitabile che nella squadra di Montella sorgano errori di gioventù nonostante la sontuosa campagna acquisti culminata con l'arrivo di Bonucci dalla Juventus. Il grande ex sarà sicuramente Lucas Biglia che per quattro anni si è occupato di costruire il gioco della Lazio, molto interessante sarà il confronto con Lucas Leiva che di fatto ha preso il suo posto a centrocampo, anche se la specialità del brasiliano è quella di interrompere le iniziative degli avversari. Oltre a Bonaventura non sarà della partita nemmeno Andrea Conti che ha rimediato un infortunio muscolare durante Italia-Israele, probabile una riconferma di Cutrone con André Silva e Kalinic che partiranno dalla panchina, in campo dal primo minuto anche Fabio Borini che a inizio estate era uno degli obiettivi della società capitolina.

I PRECEDENTI

L'ultimo precedente all'Olimpico risale allo scorso 13 febbraio quando le due squadre impattarono 1-1 con Suso che a pochi minuti dal novantesimo salvò i suoi dalla sconfitta dopo che i biancocelesti sciuparono parecchie occasioni per mettere in cassaforte i tre punti. L'ultima vittoria della Lazio risale al 24 gennaio 2015 quando la formazione allora allenata da Stefano Pioli vinse in rimonta per 3 a 1 con la rete di Klose e la doppietta di Parolo, rendendo vano il gol di Menez. Nei 74 precedenti disputati a Roma il bilancio è leggermente a favore del Diavolo che vanta ventuno vittorie contro i diciotto successi dei capitolini con trentaquattro scontri diretti che si sono risolti in parità.

QUOTE E PRONOSTICI

Le agenzie di scommesse on-line non si sbilanciano e propone quote molto prudenti: su Bet365 l'1 della Lazio viene dato a 2,45 mentre Unibet offre una vincita pari a 3,00 la posta in palio per il 2 del Milan; la quota più alta, strano a dirsi, è quella relativa al pareggio con Bwin che fissa a 3,40 la quota per l'X. Entrambe le squadre sono votate all'attacco ed è questo il motivo per cui su PaddyPower l'Over (1,72) è più basso rispetto all'Under (2,05). Strizza l'occhio agli scommettitori la quota di 6,50 disponibile su Betclic per il risultato esatto di 1-1.

