Diretta/ Vuelta 2017 Streaming video e tv 21^ tappa: vincitore, percorso (Arroyomolinos-Madrid, oggi)

Diretta Vuelta: Matteo Trentin (LaPresse)

La Vuelta 2017 si chiude oggi con la ventunesima tappa Arroyomolinos-Madrid, una frazione di soli 117,6 km e completamente pianeggiante, la classica passerella dell’ultimo giorno, in cui festeggiare il vincitore e comunque tutti i corridori che sono riusciti a portare a termine la propria fatica lungo le tre settimane di questa difficile Vuelta. Abbiamo parlato di passerella: per chi non seguisse abitualmente il ciclismo, è doveroso ricordare che si tratta di una tappa valida per la classifica esattamente come tutte le altre, ma i giochi ormai sono fatti e l'atmosfera è da ultimo giorno di scuola, tranne che per i velocisti che saranno motivatissimi a conquistare un traguardo così prestigioso. La partenza della tappa avrà luogo da Arroyomolinos alle ore 17.00, mentre l’arrivo nel cuore di Madrid è previsto fra le ore 20.00 e le 20.30. L'orario anomalo ha due motivazioni: una è di tipo strettamente pratico, se si considera che ieri la Vuelta era sull’Angliru, piuttosto lontano dalla capitale e quindi il trasferimento è stato lungo; il secondo è più scenografico, per festeggiare la fine della corsa al tramonto.

INFO STREAMING VIDEO, ORARIO E DIRETTA TV

La Vuelta 2017 viene trasmessa in diretta tv su Eurosport, canale tematico europeo disponibile sia nel pacchetto satellitare di Sky sia in quello digitale terrestre di Mediaset Premium. In diretta streaming video l'appuntamento sarà dunque con i servizi offerti ai rispettivi abbonati da Sky Go, Premium Play ed Eurosport Player. Per quanto riguarda questa ventunesima tappa Arroyomolinos-Madrid, il collegamento sarà dalle ore 16.45 per seguire integralmente questa giornata di festa, mentre al termine della tappa ci sarà la rubrica Vuelta Extra per approfondimenti e commenti, ma soprattutto per seguire le premiazioni. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l'account ufficiale Twitter è @lavuelta.

IL PERCORSO DI OGGI

Sul percorso di questa ventunesima tappa della Vuelta 2017 non c’è molto da dire. Si parte da Arroyomolinos, già a poca distanza da Madrid, e nella prima fase della corsa si andrà tranquilli, ci sarà spazio per i brindisi e le foto di rito, in particolare per chi indossa le maglie di leader delle varie graduatorie e per la squadra del vincitore. Si toccheranno anche altre località dell’hinterland della capitale, poi si entrerà nell'immancabile circuito finale per le strade del centro di Madrid: qui il ritmo cambierà, perché la voglia di mettersi in mostra animerà gli attacchi di chi in volata non avrebbe possibilità di successo, mentre le squadre degli sprinter lavoreranno per far sì che la volata abbia luogo. Saranno otto giri in totale, durante i quali avrà luogo anche lo sprint intermedio di giornata, per la precisione al km 83, al terzo passaggio sulla linea del traguardo in Plaza de Cibeles, uno dei luoghi più noti e simbolici di Madrid, dove al termine della tappa (presumibilmente in volata) avranno luogo tutte le cerimonie di premiazione che faranno calare il sipario sull’edizione numero 72 del Giro di Spagna.

