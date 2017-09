Fano Pordenone/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fano Pordenone, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Fano Pordenone, che verrà diretta dall'arbitro Alberto Santoro, si gioca alle ore 18:30 di domenica 10 settembre per la terza giornata della Serie C 2017-2018 (girone B). Il Fano, dopo essersi salvato in maniera rocambolesca lo scorso anno, ha esordito in questa stagione con una vittoria nella prima giornata ed una sconfitta domenica 3 settembre. Al primo turno, i marchigiani hanno battuto a sorpresa il Bassano Virtus, di misura, per 1-0, mentre una settimana fa sono incappati nella loro prima sconfitta stagionale sul difficile campo del Padova, riuscendo comunque a segnare un gol (2-1 il risultato finale).

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

IL CONTESTO DEL MATCH

In classifica, attualmente, il Fano occupa la posizione numero 8. Ancora meglio ha fatto il Pordenone, che si candida ad un posto nei play off di fine stagione. Fin qui percorso netto per la squadra friulana, che è riuscita a battere di misura il Santarcangelo fuori casa (0-1) e a superare per 3-1 gli avversari del Sudtirol domenica scorsa. Ad ora, il Pordenone occupa la terza posizione in classifica, con una differenza reti pari a +3. Soltanto altre due squadre sono a punteggio pieno, il Vicenza ed il Renate.

PROBABILI FORMAZIONI FANO

Mister Agatino Cuttone spera di ripetere il miracolo della prima giornata, quando è riuscito a battere incredibilmente il Bassano, una delle formazioni più collaudate in questa stagione. La squadra marchigiana, nella sconfitta, onorevole, subita sul campo del Padova è scesa in campo con il modulo a rombo, il 4-3-1-2. In attacco la coppia offensiva costituita da Germinale e Melandri, con alle loro spalle il trequartista centrale Filippini. A centrocampo, il Fano si è schierato a tre con Schiavini, Torelli e Capellupo, mentre in difesa Ferrani e Gattari hanno costituito la cerniera centrale insieme ai terzini Lanini (a destra) e Fabbri (a sinistra). In porta l'estremo difensore Miori. Dopo che il primo tempo si era chiuso sul 2-0 a favore dei padroni di casa, il Fano è riuscito a segnare il gol della bandiera al minuto numero 83, con il centrale difensivo Gattari. Nel finale, i marchigiani non sono riusciti a trovare le energie per portare a casa un pareggio alla vigilia insperato. Uno dei giocatori su cui mister Cuttone fa maggiore affidamento è Germinale, attaccante di 30 anni. Non mancano nemmeno le giovani promesse, come il centrocampista centrale Shaka Mawuli, classe 1998, in prestito dalla Spal.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE

Il tecnico Leonardo Colucci sa di avere a disposizione una squadra che può dare tanto in questa stagione, dove sono assenti le big Venezia e Parma, entrambe promosse in Serie B al termine dello scorso campionato. Il Pordenone ha vinto fin qui tutte le partite disputate, dando una prima grande prova di forza alle altre avversarie, concorrenti dirette per un posto nei play off di fine stagione. Nell'ultima partita, vinta per 3-1 dai friulani contro il Sudtirol, mister Colucci ha schierato il suoi uomini con il modulo 4-3-2-1, il famoso albero di Natale, di ancelottiana memoria. A segno tutti i giocatori offensivi, da Gerardi a Martignago passando per Patrick Ciurria. La trasferta di Santarcangelo era invece stata decisa dall'esperto Burrai (ex Cagliari). Tanti gli elementi forti a disposizione di Colucci, da Gerardi a Burrai, che conoscono bene la categoria, oltre al capitano Mirko Stefani ed il fantasista Misuraca.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Fano Pordenone, partita valida per la terza giornata in Serie C 2017-2018 (girone B), l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: il segno 1 (vittoria Fano) vale 3,20; il segno X (pareggio) è quotato 3,15 mentre il segno 2 (vittoria Pordenone) vi permetterebbe di vincere 2,10 volte la quota che avrete deciso di mettere sul piatto.

