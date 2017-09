INFORTUNIO SCHICK/ As Roma news: salta l'Atletico Madrid, ma gli esami escludono lesione

Infortunio Schick, le ultime notizie (Foto: LaPresse)

La Roma può tirare un sospiro di sollievo: l'infortunio di Patrik Schick è meno grave del previsto. Nella giornata di oggi, domenica 10 settembre 2017, il giovane attaccante giallorosso è stato sottoposto a nuovi accertamenti, i cui risultati si sono rivelati positivi. Dalle analisi è emerso «un miglioramento dei reperti precedentemente riscontrati in corrispondenza del muscolo retto femorale sinistro», fa sapere la Roma con un comunicato ufficiale. Patrik Schick dovrà quindi continuare a seguire il protocollo riabilitativo che è stato programmato, ma «le sue condizioni che verranno monitorate giorno per giorno». Oggi, quindi, il calciatore ceco si è limitato ad un po' di fisioterapia, mentre il resto della squadra ha lavorato in palestra, visto che i campi a Trigoria erano impraticabili a causa della forte pioggia che è caduta su Roma. Domani invece è in programma la rifinitura prima della sfida con l'Atletico Madrid.

QUANDO TORNERÀ IN CAMPO?

A proposito di Champions League, Patrik Schick non sarà convocato da Eusebio Di Francesco per il debutto stagionale nella massima competizione europea. Niente Atletico Madrid, dunque, per l'attaccante della Roma, che martedì potrà essere solo spettatore del match. Ma quando tornerà in campo? Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Schick potrebbe rientrare in occasione della partita contro l'Hellas Verona, fissata a sabato prossimo. Se però non dovesse farcela a recuperare in tempo per il prossimo weekend, bisognerà aspettare la settimana successiva, cioè la sfida contro il Benevento. Poco male per la Roma, considerando che l'infortunio rischiava di tenere fermo ai box Schick più a lungo. Per la società giallorossa è stato importante escludere lesioni, e infatti a seconda dei miglioramenti potrebbe tornare in gruppo già da mercoledì. Spetterà poi all'allenatore della Roma decidere se e quando lanciarlo in campo.

