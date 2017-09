Inter-Spal/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Inter-Spal, LaPresse

Inter-Spal, diretta dall'arbitro Claudio Gavillucci della sezione di Latina (che potrà contare sull'apporto degli assistenti Schenone e Mondin, del quarto ufficiale Ghersini e dei var Mazzoleni e Giua), è in programma allo stadio Giuseppe Meazza di Milano domenica 10 settembre 2017 alle ore 12.30 e sarà dunque il lunch match di questo terzo turno del campionato di Serie A TIM 2017-18.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La copertura televisiva di Inter-Spal sarà garantita da Sky Sport e Mediaset Premium che trasmetteranno tutte le gare in casa e in trasferta dei nerazzurri per quanto riguarda il campionato di Serie A. Sulla pay-tv satellitare la diretta tv del match sarà riservata solamente ai clienti abbonati al pacchetto Calcio mentre sul digitale terrestre bisognerà sintonizzarsi sui canali 370 e 380 che proporranno in simulcast l'incontro rispettivamente in SD e HD. Sarà possibile guardare la partita anche in diretta streaming video utilizzando i servizi di Sky Go e Premium Play, usufruibili gratuitamente tramite le app per smartphone e tablet oppure accedendo agli indirizzi http://skygo.sky.it e http://play.mediasetpremium.it

PROBABILI FORMAZIONI INTER

Luciano Spalletti siede sulla panchina nerazzurra solo da pochi mesi ma sembra aver già lasciato il segno sui giocatori e sulla squadra: negli anni scorsi l'Inter ha sempre annoverato la presenza di grandi campioni ma non è mai riuscita a farli andare ad accordo e a sposare tutti un'unica causa, Mancini, De Boer e Pioli hanno infatti fallito nell'intento. Suning ha quindi deciso, una volta appurato che Conte non si sarebbe mosso dal Chelsea, che l'uomo giusto per riportare la beneamata in Champions League non poteva che essere Luciano Spalletti, reduce da un anno e mezzo alla Roma in cui, a parte il rapporto non proprio idilliaco con Francesco Totti, ha ottenuto un bottino di punti notevole. Senza il fardello delle coppe europee e potendosi concedere il lusso di preparare una partita a settimana, e due solamente in caso di turni infrasettimanali e impegni in Coppa Italia, l'Inter va sicuramente tenuta d'occhio e potrebbe rappresentare la vera sorpresa di questa annata per quanto riguarda lo scudetto.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL

Non sarà comunque un gioco da ragazzi battere la Spal, tornata tra le grandi del calcio italiano dopo quasi 50 anni: il pareggio all'esordio in casa della Lazio sembrava quasi fortuito, invece la vittoria per 3 a 2 contro l'Udinese al Mazza di Ferrara ha messo in luce come la squadra di Semplici, oltre a difendersi, è in grado di attaccare non appena ne ha la possibilità. Tra gli estensi l'entusiasmo non manca e nemmeno un buon sistema di gioco, i ragazzi di Semplici al Meazza non si faranno intimorire facilmente e con l'arrivo di Marco Borriello hanno trovato un buon terminale offensivo in grado di finalizzare le azioni che partono da dietro. È ancora prestissimo per dire se la Spal avrà concrete possibilità di salvarsi, anche il Pescara dopo le prime due giornate un anno fa aveva quattro punti in classifica (grazie alla vittoria a tavolino contro il Sassuolo) e poi sappiamo tutti che fine hanno fatto gli abruzzesi a fine anno. Semplici inoltre dovrà fronteggiare le assenze di Meret (Gomis si sta comunque facendo valere in mezzo ai pali), Oikomonou e Floccari.

I PRECEDENTI

Nella storia recente della Serie A non risultano precedenti tra Inter e Spal dato che solamente negli ultimi anni gli estensi sono tornati a militare nelle categorie professionistiche. L'ultima volta che le due squadre si sono incrociate nell'ambito di una gara ufficiale è stato il 2 settembre 1979 quando i nerazzurri si imposero tra le mura amiche del Meazza per 3 a 0. L'ultimo scontro diretto nel massimo campionato ebbe luogo il 26 novembre 1967 quando l'Inter (che in casa contro la Spal vanta un bottino di quindici vittorie e due pareggi) vinse per 2 a 0.

QUOTE E PRONOSTICI

I bookmaker di Bet365 non hanno dubbi, l'Inter è la favorita d'obbligo e per la quota dell'1 ha fissato una vincita pari a 1,25 volte la posta in palio; quota decisamente più interessante per il pareggio, Unibet ha stabilito per l'X una quota di 6,25; ancora più alta la vincita per il 2 degli ospiti, il successo esterno degli uomini di Semplici viene dato a 13,00 su Betclic. PaddyPower si affida all'istinto del gol di Mauro Icardi e propone per l'Over 2,5 una quota di 1,48, innalzando a 2,60 quella relativa all'Under. Vi segnaliamo su Betclic la quota di 9,75 relativa al risultato esatto di 3 a 1 in favore dei nerazzurri.

