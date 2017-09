Inter-Udinese Primavera/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Inter-Udinese Primavera: qui Stefano Vecchi, 46 anni, allenatore dell'Inter Primavera (LAPRESSE)

La prima giornata del nuovo campionato Primavera 1 si conclude domenica 10 settembre 2017 con la partita tra Inter e Udinese, in programma dalle ore 10:30 allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni (provincia di Milano). In campo i campioni d’Italia in carica dell’Inter, che l’anno scorso si sono aggiudicati l’ottavo scudetto Primavera nella storia del club.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA

Inter-Udinese, posticipo della 1^giornata del campionato Primavera 1, sarà trasmessa in diretta tv dal canale Sportitalia (il numero 60 del digitale terrestre e 225 dello Sky Box): telecronaca dalle ore 10:30. Diretta anche in streaming video sul sito internet ufficiale www.sportitalia.com, alla sezione Live Streaming.

LA SITUAZIONE

Parte dunque questa mattina la difesa del titolo Primavera da parte dell’Inter, allenata ancora da Stefano Vecchi che è rientrato stabilmente dopo la doppia esperienza con la prima squadra vissuta l’anno scorso. Di fronte ai nerazzurri l’Udinese guidata in panchina da Luca Mattiussi: la partita si presenta difficile da leggere, viste le diverse novità da ambo le parti rispetto all’ultima stagione, in ogni caso il pronostico pende dalla parte dell’Inter che come detto parte con il tricolore cucito sul petto. Quest’anno è cambiato il formato del campionato Primavera, suddiviso non più in 3 gironi ma in 2 categorie con tanto di retrocessioni e promozioni. Se l’Inter parte come ogni anno per arrivare fino in fondo, più criptici sono gli obiettivi dell’Udinese che nel 2016-2017 ha terminato con un dignitoso sesto posto nel girone B, pur se staccata di 15 lunghezze dalla zona playoff.

PROBABILI FORMAZIONI

Stefano Vecchi dovrebbe schierare la sua Inter con il modulo 4-3-3. In porta Pissardo, in difesa previsti Valletti in posizione di terzino destro, Marco Sala sul lato sinistro e coppia centrale formata dal belga Vanheusden e da Lombardoni. A centrocampo l’albanese Rada affiancato da Zaniolo e dal belga Emmers, davanti il francese Belkheir supportato dagli esterni Rover e Odgaard. L’Udinese di mister Mattiussi dovrebbe rispondere con uno schieramento speculare: Borsellini a difesa della porta, davanti a lui i centrali Vasko e Caiazza, a completare la retroguardia i terzini Presello (lato destro) ed Ermacora (a sinistra). Chiavi del centrocampo affidate al bosniaco Mak Varesanovic, che sarà probabilmente affiancato da Brunetti e Paluzzi. Per il tridente d’attacco i favoriti sono infine l’egiziano Hamdi, lo spagnolo Garmendia e il centravanti albanese Luis Ndreu.

