Livorno Lucchese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Livorno Lucchese, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Livorno Lucchese, posticipo serale della terza giornata del girone A del campionato di Serie C 2017-2018, sarà diretta dall'arbitro Lorenzo Maggioni e il fischio d'inizio è fissato per le 20.30 di domenica 10 settembre. In classifica, il Livorno occupa la quarta posizione, con 4 punti conquistati dopo le prime due giornate del torneo. La squadra amaranto, allenata quest'anno dall'ex giocatore Andrea Sottil, è reduce dal pareggio sul campo del Prato (1-1 il risultato finale), che ha rallentato la corsa di una squadra che punta quest'anno alla promozione diretta in Serie B.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Livorno Lucchese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO DEL MATCH

Al primo turno, la formazione toscana aveva battuto il Gavorrano con il risultato di 2-1. Ci si attende ora un'altra vittoria da parte del Livorno, visto che di fronte non avrà una squadra così temibile come possono essere altre formazioni avversarie che incontrerà lungo il cammino della stagione 2017-2018. La Lucchese, invece, occupa al momento l'undicesima posizione, a quota 3 punti. La settimana scorsa i toscani hanno battuto di misura il Pontedera (1-0 il risultato al 90 minuto), reagendo così alla grande alla sconfitta maturata durante la prima giornata del girone A contro la Robur Siena.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO

Il Livorno, allenato da Andrea Sottil, punta alla promozione in Serie B. L'ambizione della società amaranto è di raggiungere la prima posizione nella stagione regolare, evitando così la lotteria dei play off. Per farlo, ha messo a disposizione di Sottil una squadra molto valida. Nell'ultima partita di campionato disputata, Sottil ha schierato i suoi uomini con il 4-2-3-1. In porta Mazzoni. Linea 4 difensiva composta da Pedrelli, Perrello, Gasbarro e Franco. A centrocampo, il Livorno ha puntato sui mediani Luci e Bruno, mentre sulla trequarti, alle spalle dell'unica punta Vantaggiato, hanno agito Valiani, Maiorino e Doumbia. Sono diversi gli elementi di assoluto valore nella rosa amaranto, su tutti, in attacco Vantaggiato e Valiano, giocatori esperti, che potrebbero ancora disputare un campionato di Serie B ad ottimi livelli. A centrocampo poi c'è Luci, anche lui uno dei giocatori più importanti per la squadra di mister Sottil, che può far leva però anche su giovani promesse molto interessanti. Tra queste, citiamo il calciatore colombiano Ponce, preso in prestito dalla Sampdoria del tecnico Giampaolo, subentrato al fantasista Maiorino nel corso della ripresa.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE

La Lucchese ha iniziato la stagione con l'idea di fare un campionato tranquillo, di metà classifica, senza troppe ambizioni, con la speranza di non venir coinvolta nella lotta calda per il playout. Ci sono squadre più attrezzate, così come formazioni sulla carta meno forti rispetto alla rosa allenata da mister Giovanni Lopez. Nel corso del secondo turno del campionato, la Lucchese ha colto la vittoria di misuria sul Pontedera per 1-0, grazie alla rete del centrocampista centrale Arrigoni su assist di Fanucchi. Una bella vittoria per la Lucchese, che torna così a respirare dopo il ko alla prima giornata contro la Robur. La Lucchese, la settimana scorsa, ha giocato con il modulo 3-5-2. In porta Albertoni. Difesa a tre con Espeche, Baroni e Capuano. Gli esterni sono Tavanti e Merlonghi, mentre a centrocampo Arrigoni, Russo e Damiani. In attacco invece il tandem offensivo era formato da Fanucchi e De Vena. Gli elementi più importanti della Lucchese sono l'attaccante centrale De Vena 24 enne e Tommaso Arrigoni, centrocampista in prestito dal Cesena classe 1994, già a segno nel turno precedente.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Livorno Lucchese, terza giornata in Serie C 2017-2018, l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: il segno 1 (vittoria Livorno) vale 1,73; il segno X (pareggio) è quotato 3,85 mentre il segno 2 (vittoria Lucchese) vi permetterebbe di vincere 4,50 volte la quota che avrete deciso di mettere sul piatto.

