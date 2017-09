MXGP, Tony Cairoli / Gp Olanda 2017: info streaming, diretta tv di gara 1 e gara 2 e classifica (10 settembre)

Diretta motocross: Tony Cairoli (LaPresse)

Oggi, domenica 10 settembre, è ancora protagonista il motocross che propone il Gran Premio d'Olanda 2017, che segna il diciottesimo e penultimo appuntamento del Mondiale 2017 di motocross (MXGP) su un totale di diciannove previsti nel calendario. Siamo dunque ormai verso il gran finale della stagione: i ritmi sono micidiali, domenica scorsa eravamo in America e ora eccoci ad Assen, luogo mitico per tutti gli appassionati di motociclismo. Proprio qui Tony Cairoli, saldamente leader del campionato MXGP, potrebbe conquistare il nono titolo iridato di una carriera da leggenda ed eguagliare un certo Valentino Rossi, tanto per fare un paragone che ad Assen è perfetto.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Per seguire il Gran Premio d'Olanda 2017 di motocross ad Assen non ci sarà purtroppo l'appuntamento in diretta tv e in diretta streaming video, dal momento che la sovrapposizione di altri eventi ha portato l'emittente Eurosport (che detiene i diritti del motocross) a decidere di non trasmettere questo evento; di conseguenza, anche per lo streaming non ci sarà nulla da fare, anche per gli abbonati di Sky oppure Mediaset Premium, le due piattaforme su cui Eurosport è visibile.

ORARI GARE

Passiamo adesso a vedere quali saranno gli orari dei principali appuntamenti dell'intensa giornata odierna con le due categorie maggiori del motocross: dopo la Florida si torna nel Vecchiop Continente e di conseguenza in tal senso non ci saranno problemi di alcun tipo. Le due gare della classe avranno luogo rispettivamente alle ore 14.15 e alle ore 17.10. Entrambe le gare della categoria regina saranno precedute da quelle della MX2, che andranno invece in scena alle ore 13.15 e alle ore 16.10.

CLASSIFICA, A CHE PUNTO SIAMO?

La classifica del Campionato del mondo ci dice che Tony Cairoli, grazie a 673 punti ottenuti in particolare grazie alle sei vittorie conquistate in Qatar, Pietramurata, Germania e poi consecutivamente Ottobiano (bis in Italia), Portogallo e Repubblica Ceca, è saldamente in testa con ben 96 punti di vantaggio sull’olandese Jeffrey Herlings, a quota 577 punti. Quando restano solamente 100 punti da assegnare fra oggi e domenica prossima a Villars sous Ecot (sede dell'ultimo Gran Premio stagionale), averne 96 di vantaggio è ovviamente una situazione praticamente perfetta per Cairoli, al quale manca solamente il sigillo dell'ufficialità che oggi potrebbe arrivare già al termine di gara-1. Se il siciliano infatti riuscirà a conquistare anche solo 5 punti, il trionfo sarà matematico a prescindere dal risultato di Herlings. A quota nove Mondiali, Tony Cairoli si porterebbe a una sola lunghezza dai dieci titoli di Stefan Everts, il più vincente di sempre nel motocross.

