Mestre Gubbio/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Mestre Gubbio (LaPresse - repertorio)

Mestre Gubbio sarà diretta dall'arbitro Francesco Cosso; si gioca alle ore 16:30 di domenica 10 settembre per la terza giornata del girone B di Serie C 2017-2018. Grande inizio di stagione per il neopromosso Mestre, decisamente più deludente per un Gubbio che è ancora fermo al palo: ecco perché sono attese già risposte importanti da queste due squadre, il Mestre per dare continuità e il Gubbio per non ritrovarsi già dopo sole tre partite in una posizione che diventerebbe scomoda.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Mestre Gubbio non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO DEL MATCH

I veneti del Mestre hanno esordito alla grande in questo torneo di Serie C, da cui mancavano da quasi 15 anni, ottenendo 4 punti in due gare compreso l'ottimo successo esterno sul campo dell'Albinoleffe dello scorso turno. Gli uomini guidati da mister Zironelli, infatti, dopo essere passati in svantaggio per effetto del bel centro di Ravasio dei bergamaschi, nella ripresa hanno messo a segno un 1-2 fulminante firmato Gritti e Sottovia, che hanno ribaltato il match nel giro di due minuti. La partita è stata poi decisamente combattuta fino ai minuti conclusivi, quando Zecchin ha trovato la rete da fuori area con un gran mancino. Gli arancio hanno così portato a casa il primo successo stagionale, riscattando per così dire il pareggio all'extremis subito nella prima gara casalinga contro il Teramo. In quell'occasione, dopo il vantaggio del primo tempo firmato Neto Pereira, nella ripresa gli abruzzesi hanno spinto per ritrovare il pari e, poco prima del fischio finale, hanno trovato la rete dell'1-1 che ha gelato il Mecchia e tolto due punti praticamente in cassaforte dalle mani dei veneti.

Il Mestre cercherà di portarsi al comando della classifica vincendo contro un Gubbio che, invece, è reduce da un esordio da dimenticare: due sconfitte su altrettante gare stagionali, 5 gol subiti ed uno solo realizzati suonano già come un campanello d'allarme per una squadra che, dopo aver toccato la Serie B nel 2011/12, è rapidamente ridiscesa in terza divisione ed ha faticato tantissimo, negli ultimi anni, senza quasi mai riuscire ad allestire un organico adatto ad una pronta risalita. Riuscirà il tecnico Cornacchini, arrivato quest'anno a portare esperienza in categoria e sagacia tattica, a riportare su il morale della squadra e condurla fino ad un finale tranquillo di stagione?

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda l'analisi delle probabili formazioni, il tecnico di casa schiera un 3-5-2 in cui le uniche sostanziali novità dovrebbero essere la partenza di Zecchin da titolare da mezzala, come premio per un ingresso convincente all'Atleti Azzurri, e qualche chance in più per Felipe Sodinha, il gran colpo dell'estate veneta arrivato con il fermento della piazza ma che deve ancora ottenere la fiducia dell'allenatore. In attacco, invece, l'esperto centravanti Neto Pereira, ex bomber in Serie B di Varese e Padova, già in rete all'esordio contro il Teramo. Dall'altro lato Cornecchini pensa ad alcune soluzioni per limitare le grandi doti offensive degli avversari e migliorare una fase difensiva apparsi in difficoltà nelle prime due. Probabile appare un passaggio dal 4-3-3 al 4-4-2, con De Silvestri sacrificato sulla panchina dall'inizio e lo spostamento di un esterno a centrocampo. Conferma in arrivo, invece, per Ettore Marchi, il nome più di peso dell'organico umbro, che nonostante gli acciacchi è ancora un lusso per questa categoria.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Diamo infine uno sguardo ai pronostici per chi volesse scommettere sul risultato della partita fra Mestre e Gubbio. Snai quota il segno 1 della vittoria casalinga a 1,85, mentre il segno 2 della vittoria ospite è dato a 3,90. Il segno X del pareggio è quotato 3,25.

