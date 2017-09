Monza Pisa/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Monza Pisa, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Monza Pisa, partita che viene diretta dall'arbitro Andrea Giuseppe Zanonato, vale per il girone A della Serie C 2017-2018: siamo alla terza giornata e si gioca domenica 10 settembre alle ore 16:30. Sarà un pomeriggio infuocato allo stadio comunale Brianteo, visto che possiamo definirlo un vero e proprio big match. Il Monza, neopromosso dalla Serie D, ha ambizioni da big, mentre il Pisa, retrocesso dalla Serie B dopo le note vicissitudini societarie, che hanno contribuito in maniera importante al fallimento tecnico della squadra allenata da Gennaro Gattuso, si presenta al Brianteo con la volontà di cambiare rotta fin da subito.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Monza Pisa non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO DEL MATCH

I brianzoli sono determinati a riscattare il ko della seconda giornata contro la Pistoiese (1-0 per i toscani) mentre il Pisa è reduce dal buon punto casalingo conquistato contro la Robur Siena, dopo il ko inatteso al primo turno sul campo dell'Olbia. In classifica, il Monza dopo due giornate occupa l'ottava posizione, a quota 3 punti, frutto del successo conquistato al primo turno sul Piacenza (2-0 per i brianzoli). E' messo peggio il Pisa, che con un solo punto agguantato in due incontri occupa attualmente la quindicesima posizione nella classifica generale del girone A di Lega Pro.

TATTICHE E PROBABILI FORMAZIONI MONZA

Il Monza quest'anno è allenato dal tecnico Marco Zaffaroni. Nel ko per 1-0 sul campo della Pistoiese, i brianzoli si sono schierati con il modulo 4-4-1-1. Unica punto Cori, espulso al minuto 84' dopo un brutto intervento ai danni di un giocatore avversario. Il risultato era già di 1-0 in favore dei padroni di casa, in virtù del calcio di rigore trasformato da Franco Ferrari al minuto 46' del primo tempo. Per il Monza, hanno giocato in porta Liverani; difesa a 4 composta da Carissoni, Riva, Caverzasi e Tentardini; a centrocampo i mediani Guidetti e Pierini, con gli esterni D'Errico e Giudici. Alle spalle dell'unica punta Sasha Cori, poi espulso nel finale di gara, ha agisto il trequartista centrale Loris Palazzo. Per il Monza spiccano le individualità di giocatori offensivi come Cori e Ponsat (in prestito dal Forlì), senza dimenticare poi il calciatore D'Errico, sfrutta sulla corsia di destra nell'ultima turno di campionato. Il capitano è il centrocampista centrale Guidetti. I giovani talenti sono Lorenzo Carissoni, terzino destro classe 1997 in prestito dal Torino, e Luca Palesi, centrocampista centrale, anche lui classe '97.

TATTICHE E PROBABILI FORMAZIONI PISA

La rosa del Pisa è stata allestita con molti giocatori in prestito. Non un bel segnale per il futuro e la programmazione. Si spiega anche per questo il brutto inizio di campionato della formazione allenata quest'anno da Carmine Guatieri, che può e deve competere quantomeno per un piazzamento nei play off di fine stagione, e sperare poi in quella che è ormai comunemente conosciuta come una vera e propria lotteria. Nella partita casalinga pareggiata contro la Robur, il Pisa è sceso in campo con il modulo 4-3-3. In porta Petkovic. Difesa a 4 con Mannini, Lisuzzo, Ingrosso e Filippini. A centrocampo Gucher, con Izzillo e Maltese a supporto. Sulle fasce Giannone e Negro, mentre unica punta centrale Eusepi. I giocatori di maggiore valore sono Lisuzzo, Mannini, Gucher (che è in prestito dal Vicenza), Negro (via Matera), il sudamericano Peralta e la punta centrale Eusepi, in prestito dall'Avellino.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Monza Pisa, partita valida per la terza giornata in Serie C 2017-2018, l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: il segno 1 (vittoria Monza) vale 2,55; il segno X (pareggio) è quotato 3,05 mentre il segno 2 (vittoria Pisa) vi permetterebbe di vincere 2,60 volte la quota che avrete deciso di mettere sul piatto.

