Olbia Piacenza/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Olbia Piacenza, Serie C girone A

Olbia Piacenza, domenica 10 settembre, sarà diretta dall'arbitro Manuel Volpi e, alle ore 14:30, apre il programma del girone A nella Serie C 2017-2018. La formazione sarda è partita subito con il botto, conquistando un successo pesantissimo contro il Pisa, per poi ripetersi anche sul campo del Gavorrano, dove ha ottenuto altri tre punti, vincendo per 2-1 in una trasferta di certo non semplice.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Olbia Piacenza non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

C'è grande euforia nel nord Sardegna per le prestazioni dell'Olbia, che sta facendo sognare un'intera isola, dopo il mito della Torres. Sei i punti conquistati, tutti quelli disponibili finora, ed un secondo posto in classifica, alle spalle della Viterbese, che fa sognare i tifosi dell'Olbia. Domenica pomeriggio i sardi ospiteranno il Piacenza, che attualmente è ultimo in classifica, avendo perso entrambe le partite disputate. Al primo turno gli emiliani hanno ceduto al Monza per 2-0 (giocavano in trasferta), mentre sette giorni fa sono incappati nel rovinoso ko interno contro il Cuneo. Fin qui nessun gol messo a segno dal reparto offensivo del Piacenza, con i tifosi che hanno fatto ormai scattare l'allarme.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA

L'Olbia è allenato da mister Bernardo Mereu, che per il movimento sardo è sicuramente uno dei nomi più importanti a livello di panchina. Mereu, al momento, sta compiendo un piccolo capolavoro, anche se il campionato di Serie C è soltanto all'inizio. Nessuno si aspettava il primo posto nel girone dopo le prime due giornate, soprattutto se le avversarie erano Pisa e Gavorrano. Nell'ultimo match vittorioso in trasferta l'Olbia ha giocato con il modulo 4-3-1-2. A segno sono andati Pisano (ex Cagliari ed uno degli uomini più esperti della squadra) ed Enrico Geroni, classe 1989. Il modulo a rombo ha visto il tandem d'attacco composto da Ragatzu e Ogunseye supportato dal trequartista centrale Piredda. In difesa, la formazione di mister Mereu ha potuto contare poi sul talento di un giocatore come Dametto, classe 1993, affiancato da Iotti e con in porta Aresti. A centrocampo poi c'erano Feola e Muroni, altri due calciatori che vantano una grande esperienza nonostante la loro giovane età. L'Olbia può davvero essere una delle sorprese più piacevoli di questo campionato.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA

Ancora notte fonda per il Piacenza, che non è riuscita ancora a reagire. I tifosi dell'Olbia si augurano che non lo faccia proprio contro la loro squadra del cuore anche se, visto il periodo di forma attraversato dai padroni di casa, appare un'eventualità piuttosto remota. Il tecnico di quest'anno del Piacenza è mister Arnaldo Franzini, che è consapevole di dover cambiare marcia se vuole salvare la panchina, già traballante dopo appena 180 minuti della stagione regolare. Il Piacenza, nell'ultima gara disputata, contro il Cuneo, ha perso per 1-0 per effetto del gol realizzato da Dell'Agnello al minuto numero 84'. Piove sul bagnato per gli emiliani, dopo il ko di Monza. Ancora nessuno è riuscito a sbloccarsi in fase offensiva, nonostante giocatori esperti come Andrea Nobile e Niccolò Romero, oltre a giovani di talenti quali Jacopo Ferri (in prestito dalla Roma) e Giacomo Zecca (in prestito dalla Cremonese). Il pronostico di Olbia-Piacenza La vittoria dell'Olbia viene quotata dai bookmakers a 2.11, mentre il successo fuori casa del Piacenza Calcio a 3.17.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Olbia Piacenza, partita valida per la terza giornata in Serie C 2017-2018, l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: il segno 1 (vittoria Olbia) vale 2,10; il segno X (pareggio) è quotato 3,10 mentre il segno 2 (vittoria Piacenza) vi permetterebbe di vincere 3,25 volte la quota che avrete deciso di mettere sul piatto.

