Pagelle/ Bologna Napoli: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017-2018 - primo tempo)

Pagelle Bologna Napoli (Foto LaPresse)

Il primo tempo tra Bologna e Napoli è terminato a reti bianche. Un ottimo Bologna sta affrontando a testa alta il Napoli. Passiamo ora alla valutazione dei protagonisti in campo. Mirante (6) impegnato poco dagli avanti del Napoli. Krafth (6) partita diligente la sua, senza infamia e senza lode. Helander (5) sta soffendo tantissimo Mertens, rischia il rigore sul belga. Maietta (6) la sua esperienza ha grandissimo peso. Masina (6,5) l'esterno sta disputando una buona partita, moto perpetuo. Pulgar (6) a centrocampo sta facendo buon filtro, può fare di più. Poli (6) il suo peso si sente in mezzo, la piazza di Bologna sembra averlo rivitalizzato. Verdi (6,5) la sua fantasia sta mettendo in crisi il Napoli, piedi fatati. Palacio (6,5) partita di qualità e sostanza, bella sorpresa. Di Francesco (6) le doti non gli mancano, non si ferma mai. Destro (5,5) si muove molto in attacco ma conclude poco. Passiamo ora al Napoli. Reina (7) grandissima la parata sulla punizione di Verdi. Hysaj (5) sta soffrendo tantissimo Verdi. Chiriches (6) esperienza al servizio della squadra, peccato per l'infortunio. Albiol (s.v.). Koulibaly (6,5) vero e proprio muro, dalle sue parti non si passa. Ghoulam (6) può e deve fare di più. Allan (6) solita partita di sostanza, perde troppi palloni in impostazione. Jorginho (6) in mezzo al campo le sue geometrie non mancano mai. Hamsik (5,5) non è ancora brillante. Callejon (6) in avanti è il migliore dei suoi. Mertens (6) il belga sta facendo ammattire Helander. Insigne (5,5) ci ha abituati ad altre prestazioni, deludente.

BOLOGNA NAPOLI: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO BOLOGNA 6,5 - I padroni di casa stanno disputando un ottimo match, pressing asfissiante a tutto campo. MIGLIORE BOLOGNA: VERDI 6,5: Piedi fatati al servizio dei suoi, sfiora il gol su punizione. PEGGIORE BOLOGNA: HELANDER 5: Mertens lo sta facendo ammattire, rischia il rigore VOTO NAPOLI 6 - Sta soffrendo il pressing del Bologna. Non il solito Napoli al Dall'Ara MIGLIORE NAPOLI: REINA 7 - Bellissima la parata su Verdi, salva i suoi. PEGGIORE NAPOLI: HYSAJ 5 - Sta soffrendo troppo Verdi, superato sistematicamente.

