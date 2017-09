Pagelle/ Inter Spal: i voti della partita (Serie A 2017 2018 3^ giornata - primo tempo)

Pagelle Inter Spal (Foto LaPresse)

Il primo tempo di Inter-Spal si è chiuso con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa per effetto del gol messo a segno da Mauro Icardi su calcio di rigore. Prima di ripercorrere quanto accaduto fin qui, diamo subito un'occhiata alle due formazioni. I nerazzurri scendono in campo con il 4-2-3-1. Non c'è Vecino nell'undici iniziale disegnato da Spalletti; c'è invece Dalbert, all'esordio dal 1', che formerà la linea difensiva assieme a Skriniar, Miranda e D'Ambrosio. A metà campo Gagliardini e Borja Valero sono i due fari mediani, mentre il trio Candreva, Joao Mario e Perisic ha il compito di supportare l'unica punta Icardi. Sul fronte Spal, mister Semplici schiera i suoi con il 3-5-2, modulo dinamico e camaleontico, pronto per essere modificato in corso d'opera. Gomis tra i pali, quindi Salamon, Vaisanen e Vicari in difesa. Il centrocampo, molto affollato, vede la presenza di Costa, Mora, Viviani, Schiattarella e Lazzarri. La coppia offensiva è invece composta da Borriello e Lazzari, due ex milanisti. Pronti, via. L'Inter si rende subito pericolosissima al 5', quando Gagliardini (6,5) recupera un ottimo pallone e lascia partire un gran tiro dal limite che termina sul fondo di pochissimo. La reazione della Spal non si fa attendere e arriva due minuti più tardi, da rimessa laterale. Costa serve Borriello (5,5), che di testa prolunga per Paloschi (6): l'ex Chievo e Atalanta riesce a girare in porta ma Handanovic si salva in corner. I nerazzurri, pur navigando a ritmi bassi, alzano il proprio baricentro e si fanno notare ancora con Gagliardini, fuori, e Perisic (5,5), para Gomis (7). Al 21' ecco l'episodio decisivo del primo tempo. Vicari atterra Joao Mario (6,5), lanciato in porta. Gavillucci ferma il gioco e ammonisce il difensore, tuttavia l'arbitro deve ricorrere alla VAR per capire se concedere punizione dal limite o rigore. Dopo 6' arriva la decisione: penalty per l'Inter. Sul dischetto si presenta Icardi che spiazza Gomis e sblocca il match. A questo punto il portiere della Spal diventa protagonista assoluto, evitando la doppietta di Icardi (6,5) e compiendo un vero e proprio miracolo su Candreva. Nel finale c'è tempo per un lampo di Paloschi, che manda fuori un bell'assist di Schiattarella.

INTER SPAL: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO PARTITA 6 - Ritmi bassi e decine di minuti di stallo totale. Eppure l'inizio sembrava promettere quanto meno una partita dinamica e ricca di occasioni. VOTO INTER 6,5 - Alcuni meccanismi da rivedere e schemi da differenziare. Buono l'utilizzo delle corsie laterali, soprattutto a destra. Mancano gli attacchi per vie centrali. MIGLIORE INTER CANDREVA 7 - Tutte le azioni più pericolose nascono dal suo piede. Sfiora il gol e regala ai compagni traversoni deliziosi. PEGGIORE INTER BORJA VALERO 5 - Abbassato in mediana lo spagnolo non entra mai nel vivo del gioco. Eppure avrebbe la possibilità di incidere. VOTO SPAL 5,5 - Almeno 20' di buon calcio, poi la Spal finisce inesorabilmente sotto. Centrocampo sfaldato e poca qualità. Due buone chance non sfruttate al meglio. MIGLIORE SPAL GOMIS 7 - Il portiere degli ospiti compie un autentico miracolo su Candreva ed evita la doppietta a Icardi. PEGGIORE SPAL VICARI 5 - Quando l'Inter accelera va in grande difficoltà. Suo il fallo da rigore su Joao Mario. VOTO ARBITRO (Gavillucci) 6,5 - Ok il calcio di rigore assegnato all'Inter: il fallo di Vicari su Joao Mario era in area.

