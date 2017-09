Pagelle/ Lazio Milan: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017-2018 - primo tempo)

Pagelle Lazio Milan (Foto LaPresse)

Dopo un primo tempo a lungo equilibrato, ci ha pensato Ciro Immobile a movimentare Lazio-Milan e portare i suoi addirittura sul 2-0 a fine frazione! Buon avvio dei rossoneri, a lungo padroni del possesso palla ma poco incisivi in avanti, causa prova incolore del trio d'attacco, in particolare di Cutrone e Suso (voto 5 per entrambi), i mattatori del Cagliari... Prova invece molto attenta difensivamente per la squadra di Inzaghi, che è salita di tono nella sua prestazione con il passare dei minuti, trovando in Milinkovic-Savic e Luis Alberto (voto 6,5 per entrambi) i partner ideali per lo scatenato Immobile (voto 8): dopo qualche tentativo in solitaria, l'ex bomber del Pescara ha approfittato di un fallo ingenuo di Kessiè (voto 5) su Luis Alberto per segnare, dagli 11 metri, l'1-0. Subito dopo, assist di Lulic (voto 6,5) e volee perfetta con il destro ancora di Immobile, a superare Donnarumma (voto 5,5). Milan sulle ginocchia, all'improvviso, visto che il doppio colpo è arrivato proprio nel finale. E servirà un miracolo, nella ripresa, a Montella per riaggiustare il tiro...

PAGELLE LAZIO-MILAN: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO LAZIO 7 – Prova sufficiente e determinata, resa più che positiva dalla vena realizzativa del cannoniere di Inzaghi: con un Immobile così è tutto più facile MIGLIORE LAZIO IMMOBILE VOTO 8 – E' un pericolo costante per la difesa rossonera, che deve costantemente raddoppiare la marcatura per fermarlo. Appena trova il varco giusto, però, sono dolori... PEGGIORE LAZIO WALLACE VOTO SV – Esce subito per infortunio e non essendoci singoli laziali sotto il 6 scegliamo lui, più che altro per mancanza di alternative VOTO MILAN 5 – Quando gioca e imposta, non trova sbocchi in avanti. Quando deve difendersi, crolla nel giro di 4 minuti. Preoccupante MIGLIORE MILAN R. RODRIGUEZ VOTO 6 – Tra i pochi a salvarsi, non demerita e si fa trovare in entrambe le fasi PEGGIORE MILAN KESSIE' VOTO 5 – Come contro il Cagliari, i suoi alti e bassi iniziano a diventare insostenibili per il Milan. Causa il rigore, è confuso, impreciso e alla lunga dannoso

