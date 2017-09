Parma-Brescia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Parma-Brescia, LaPresse

Parma-Brescia, domenica 10 settembre 2017 alle ore 17.30, sarà il posticipo domenicale della terza giornata di campionato di Serie B. Un match che si prospetta sicuramente ricco di spunti tra due squadre che partono comunque con ambizioni diverse in questa stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Parma-Brescia, domenica 10 settembre 2017 alle ore 17.30, sarà una sfida trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale 253 del satellite (Sky Calcio 3 HD) e in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it.

IL CONTESTO DEL MATCH

Nonostante il suo status da neopromosso, il Parma ha chiuso il mercato estivo con alcuni importanti innesti che fanno pensare a come gli emiliani possano ambire ad un salto in Serie A che sarebbe il terzo consecutivo, e che permetterebbe ai gialloblu di tornare ai massimi livelli del calcio italiano a tempo di record dopo il fallimento che aveva fatto sprofondare il club addirittura in Serie D. Farcela senza aiuti o ripescaggi sarebbe davvero un'impresa storica, anche se è ovviamente presto per fare valutazioni di questo tipo, con la maratona del campionato di Serie B ancora tutta da vivere per la squadra di D'Aversa. Sicuramente le prime due vittorie contro la Cremonese in casa e contro il Novara in trasferta, entrambe di misura con il punteggio di uno a zero, hanno messo in luce oltre a importanti qualità tecniche anche una capacità di soffrire che farà sicuramente comodo al Parma lungo tutto l'arco della stagione, se la formazione gialloblu vorrà davvero puntare al grande salto.

Più diffiicile sicuramente la situazione di un Brescia che dopo il ritorno di Boscaglia in panchina sta provando a riassestarsi ma che ha iniziato il campionato con una sconfitta ad Avellino ed un pari senza reti in casa contro il Palermo. I siciliani puntano sicuramente a ritrovare nel più breve tempo possibile la Serie A perduta solo nella stagione scorsa, e quindi il pareggio della seconda giornata di campionato è sicuramente incoraggiante per le Rondinelle: i lombardi dovranno però per forza di cose fare qualcosa di più in attacco per non ritrovarsi immediatamente (e pericolosamente) attardati nella classifica del torneo cadetto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Ennio Tardini di Parma: padroni di casa emiliani schierati con Frattali tra i pali, Iacoponi schierato in posizione di terzino destro e Scaglia in posizione di terzino sinistro, mentre Di Cesare e Gagliolo saranno i due difensori centrali. Dezi, Murani e Barillà formeranno il terzetto titolare di centrocampo, mentre in attacco nel tridente offensivo ci sarà spazio per Roberto Insigne, il senegalese Baraye e Calaiò in posizione di centravanti. La risposta del Brescia sarà affidata a Minelli come estremo difensore e a Coppolaro, Meccariello e Gastaldello come titolari nella difesa a tre. Si muoveranno per vie centrali sulla mediana lo spagnolo Machin, Di Santantonio e Furlan, mentre Cancellotti sarà l'esterno laterale di destra e Dall'Oglio l'esterno laterale di sinistra. In attacco, Caracciolo farà coppia con Cortesi.

LA CHIAVE TATTICA

4-3-3 per il tecnico del Parma D'Aversa, mentre l'allenatore del Brescia, Boscaglia, schiererà la squadra con un 3-5-2. Sicuramente le due squadre hanno iniziato con piglio diverso il campionato, col Parma che punta già in alto anche grazie ad un mercato importante, ed un Brescia ripartito per l'ennesima volta da zero, con tutte le difficoltà che questo composta. Le due squadre non si affrontano in campionato dai tempi della Serie A, con l'ultimo precedente a Parma datato 29 agosto 2010, con vittoria emiliana grazie alle reti di Bojinov e Morrone, un due a zero già fissato nel corso del primo tempo. Le Rondinelle non fanno risultato a Parma dal 14 marzo del 2004, due a due con reti di Carbone e Marchionni per gli emiliani e di Gigi Di Biagio e Roberto Baggio per i lombardi. Quello di Parma resta comunque un campo storicamente ostico per il Brescia.

PRONOSTICO E QUOTE

Il rendimento di inizio campionato abbinato al fattore campo suggerisce ai bookmaker di ritenere il Parma nettamente favorito per la conquista dei tre punti, con vittoria emiliana quotata 1.62 da William Hill, mentre Bwin propone a 3.60 la quota relativa al pareggio e Bet365 moltiplica per 7.00 quanto investito sull'eventuale successo dei lombardi.

